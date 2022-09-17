Банк России выпустил в обращение монету с изображением «Конька-горбунка»

Банк России сообщил о выпуске в обращение новой памятной монеты. На ней изображен знакомый многим персонаж сказки Петра Ершова «Конек-горбунок».

В пресс-службе Банка России сообщили, что монеты серии «Легенды и сказки народов России» вышли в обращение 16 сентября. Номинал монеты – 3 рубля, тираж – 5 000 штук.

Серебряная монета имеет диаметр 39 мм. Эта монета, как и другие деньги, выпускаемые Банком России, являются законным средством наличного платежа на территории России.