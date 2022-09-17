Священнослужители Башкирии отправились на территорию спецоперации

Важно понимать, что необходимо нашим батальонам с учётом участия в боевых действиях. Мы уже подготовили для них комплекты осенней одежды. Я лично планирую сопровождать этот груз. И, конечно, будем держать связь с семьями военнослужащих. Они должны знать, что республика поддерживает их родных и близких, что у них всё хорошо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан