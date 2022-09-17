Священнослужители Башкирии отправились на территорию спецоперации

В парке «Патриот» Радий Хабиров встретился с советником Главы Башкортостана Аликом Камалетдиновым, имамом Хамзой-хазратом и протоиереем Виктором Ивановым. Из военно-патриотического парка они отправятся на Украину для поддержки российских военнослужащих.
Желание отправиться с бойцами башкирских батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова священнослужители выразили ещё на этапе формирования подразделений. Глава Башкортостана пожелал им удачи и передал военнослужащим из Башкортостана приветы от родных и близких.
Фото: пресс-служба Главы РБ