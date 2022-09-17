Священнослужители Башкирии отправились на территорию спецоперации

В парке «Патриот» Радий Хабиров встретился с советником Главы Башкортостана Аликом Камалетдиновым, имамом Хамзой-хазратом и протоиереем Виктором Ивановым. Из военно-патриотического парка они отправятся на Украину для поддержки российских военнослужащих.

Важно понимать, что необходимо нашим батальонам с учётом участия в боевых действиях. Мы уже подготовили для них комплекты осенней одежды. Я лично планирую сопровождать этот груз. И, конечно, будем держать связь с семьями военнослужащих. Они должны знать, что республика поддерживает их родных и близких, что у них всё хорошо.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Родственники наших военнослужащих передали письма. Приеду туда, раздам ребятам. У нас две большие коробки.

Алик Камалетдинов, советник Главы Башкортостана
Фото №1 - Священнослужители Башкирии отправились на территорию спецоперации

Желание отправиться с бойцами башкирских батальонов имени Героев России Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова священнослужители выразили ещё на этапе формирования подразделений. Глава Башкортостана пожелал им удачи и передал военнослужащим из Башкортостана приветы от родных и близких.

Священнослужители были и до революции, их называли капелланами. Сегодня мы эту должность восстанавливаем впервые в послереволюционную эпоху,  Нашим бойцам в первую очередь нужна духовная поддержка.

Хамза-хазрат, имам

На войне грань восприятия между этим миром и тем миром очень истончается, человек тонко чувствует связь с Богом, ему нужна поддержка и подсказка, поэтому священнослужители помогают бойцам в трудный момент подсказать, как правильно помолиться.

Виктор Иванов, протоиерей

Фото: пресс-служба Главы РБ

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