В Уфе прошел забег на 2 км в рамках «Кросса нации»

Сегодня в Уфе прошло одно из самых массовых спортивных мероприятий – «Кросс нации». Каждый год любители бега выходят в этот день на старт во всех регионах страны. Как правило, участники преодолевают расстояние от 1 до 12 километров. В Уфе прошел забег на 2000 метров.

Погода словно решила проверить участников забега на прочность. Однако даже дождь не испугал любителей здорового образа жизни. В перерывах между стартами ребята делали зарядку и даже демонстрировали зажигательные танцы. Всего в столице Башкортостана на старт вышли более 5000 школьников, студентов и ветеранов. Самыми массовыми получились забеги среди учащихся 5-11 классов.

Фото №1 - В Уфе прошел забег на 2 км в рамках «Кросса нации»

Это та группа учащихся, которая выбирает спорт. У нас много велодорожек, и в целом легкую атлетику мы популяризируем.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы

Я занимаюсь лыжными гонками. Настроился на гонку. Никаких результатов не ожидал, но получилось так.

Марат Галишин, победитель «Кросса наций – 2022» среди учащихся 9-11 классов
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