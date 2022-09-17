В Уфе прошел забег на 2 км в рамках «Кросса нации»

Сегодня в Уфе прошло одно из самых массовых спортивных мероприятий – «Кросс нации». Каждый год любители бега выходят в этот день на старт во всех регионах страны. Как правило, участники преодолевают расстояние от 1 до 12 километров. В Уфе прошел забег на 2000 метров.
Погода словно решила проверить участников забега на прочность. Однако даже дождь не испугал любителей здорового образа жизни. В перерывах между стартами ребята делали зарядку и даже демонстрировали зажигательные танцы. Всего в столице Башкортостана на старт вышли более 5000 школьников, студентов и ветеранов. Самыми массовыми получились забеги среди учащихся 5-11 классов.