На старт «Кросса нации» в Уфе вышли свыше 5 тысяч человек

Этих выходных ждали тысячи поклонников активного образа жизни по всей стране. В регионах во всероссийский День бега стартовал «Кросс нации». Не обошло это масштабное спортивное событие и жителей республики. Только в Уфе на старт вышли более пяти тысяч участников – от школьников до ветеранов. Бежали в дождь, но финишировали все.
Вот так массово и задорно стартовали участники уфимского забега «Кросс нации». Погода словно решила проверить ребят на прочность, однако даже дождь не испугал любителей здорового образа жизни.
В перерывах между стартами ребята делали зарядку и даже демонстрировали зажигательные танцы. Самым массовыми получились забеги среди учащихся пятых и 11-х классов.
«Кросс нации» в республике получился одним из самых массовых среди субъектов России. Только в столице Башкортостана на старт вышли более пяти тысяч школьников, студентов ссузов и вузов, представителей трудовых коллективов, а также ветераны. Главное было получить допуск от врача. Одним из самых возрастных участников стал 75-летний Михаил Тимербаев. Об уфимском «Кроссе нации» узнал из интернета и приехал сюда из челябинской Аши.
Как правило, участники «Кросса нации» преодолевают расстояние от одного до 12 километров. В Уфе дистанция от старта до финиша составила две тысячи метров, причем на новой площадке. В этом году организаторы мероприятия впервые провели кросс на Набережной реки Белая.
Призеров по традиции наградили грамотами и медалями, но главное – и любители, и профессионалы стали чуть более спортивными. А кто-то, возможно, начнет совершать ежедневные пробежки или даже запишется в секцию по легкой атлетике.