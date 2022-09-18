На старт «Кросса нации» в Уфе вышли свыше 5 тысяч человек

Этих выходных ждали тысячи поклонников активного образа жизни по всей стране. В регионах во всероссийский День бега стартовал «Кросс нации».  Не обошло это масштабное спортивное событие и жителей республики. Только в Уфе на старт вышли более пяти тысяч участников – от школьников до ветеранов. Бежали в дождь, но финишировали все.

Фото №1 - На старт «Кросса нации» в Уфе вышли свыше 5 тысяч человек

Вот так массово и задорно стартовали  участники уфимского забега «Кросс нации». Погода словно решила проверить ребят  на прочность, однако даже дождь не испугал любителей здорового образа жизни. 

В перерывах между стартами ребята делали зарядку и даже демонстрировали зажигательные танцы. Самым массовыми получились забеги среди учащихся пятых и 11-х классов.

Это та группа учащихся, которая выбирает спорт. У нас много велодорожек, и в целом легкую атлетику мы популяризируем.

Егор Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту администрации г. Уфы

«Кросс нации» в республике получился одним из самых массовых среди субъектов России. Только в столице Башкортостана на старт вышли более пяти тысяч школьников, студентов ссузов и вузов, представителей трудовых коллективов, а также ветераны. Главное было получить допуск от врача. Одним из самых возрастных участников стал 75-летний Михаил Тимербаев. Об уфимском «Кроссе нации» узнал из интернета и приехал сюда из челябинской Аши. 

Как правило, участники «Кросса нации» преодолевают расстояние от одного до 12 километров. В Уфе дистанция от старта до финиша составила две тысячи метров, причем на новой площадке. В этом году организаторы мероприятия впервые провели кросс на Набережной реки Белая.

Я занимаюсь лыжными гонками. Настроился на гонку. Никаких результатов не ожидал, но получилось так.

Марат Галишин, победитель «Кросса наций – 2022» среди учащихся 9-11 классов

Призеров по традиции наградили грамотами и медалями, но главное – и любители, и профессионалы стали чуть более спортивными. А кто-то, возможно, начнет совершать ежедневные пробежки или даже запишется в секцию по легкой атлетике.

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