В Башкортостане простились с погибшим в ходе спецоперации Денисом Фатхутдиновым

Мы провожаем в последний пусть нашего воина и земляка, который сражался и геройски погиб. Для нас это потеря очень тяжелая, это первая потеря нашего батальона имени Шаймуратова. И сегодня мы здесь собрались сказать ему спасибо, поблагодарить его за мужество, за то, что он сам принял решение и вступил в батальон, участвовал в боевых действиях.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан