В Башкортостане простились с погибшим в ходе спецоперации Денисом Фатхутдиновым

В Башкортостане сегодня, 18 сентября, простились с погибшим в ходе специальной военной операции контрактником Денисом Фатхутдиновым. Церемония прошла на малой родине солдата – в селе Майский Иглинского района.
В траурном митинге принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. Руководитель региона передал супруге воина-героя орден генерала Шаймуратова, которым Денис Фатхутдинов награжден за проявленные героизм и отвагу. По словам родных и знакомых героя, он в числе первых принял решение стать на защиту Родины, записавшись в башкирский добровольческий батальон имени Минигали Шаймуратова. До этого он уже имел опыт боевых действий в Сирии. Трепетно относился к вопросам чести и воинского долга, был требовательным к себе, ценил в отношениях доверие и взаимопонимание.