В Башкортостане простились с погибшим в ходе спецоперации Денисом Фатхутдиновым

В Башкортостане сегодня, 18 сентября, простились с погибшим в ходе специальной военной операции контрактником Денисом Фатхутдиновым. Церемония прошла на малой родине солдата – в селе Майский Иглинского района.

Фото №1 - В Башкортостане простились с погибшим в ходе спецоперации Денисом Фатхутдиновым

 В траурном митинге принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. Руководитель региона передал супруге воина-героя орден генерала Шаймуратова, которым Денис Фатхутдинов награжден за проявленные героизм и отвагу. По словам родных и знакомых героя, он в числе первых принял решение стать на защиту Родины, записавшись в башкирский добровольческий батальон имени Минигали Шаймуратова. До этого он уже имел опыт боевых действий в Сирии. Трепетно относился к вопросам чести и воинского долга, был требовательным к себе, ценил в отношениях доверие и взаимопонимание.

Фото №2 - В Башкортостане простились с погибшим в ходе спецоперации Денисом Фатхутдиновым

Ценил дружбу, отношения, был надежным человеком.

Иван Князев, одноклассник Дениса Фатхутдинова

Мы провожаем в последний пусть нашего воина и земляка, который сражался и геройски погиб. Для нас это потеря очень тяжелая, это первая потеря нашего батальона имени Шаймуратова. И сегодня мы здесь собрались сказать ему спасибо, поблагодарить его за мужество, за то, что он сам принял решение и вступил в батальон, участвовал в боевых действиях.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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