В Башкортостане может появиться памятник героям спецоперации

Много разговоров о том, что молодое поколение такое-сякое. Вот он, представитель молодого поколения, ничем не хуже великих полководцев, таких, как генерал Шаймуратов.

Альбина Уразова, директор центра образования №40 с углублённым изучением отдельных предметов им. Героя Российской Федерации М.В. Серафимова г. Уфы