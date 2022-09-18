В Башкортостане может появиться памятник героям спецоперации
Ни один подвиг не будет забыт. Об этом не раз
говорил Глава Башкортостана, который на неделе предложил установить в
республике памятник героям специальной военной операции. Мемориал должен нести
идею дружбы народов, подчеркивая тем самым, что Родину защищают представители
различных национальностей. Наглядный пример: на сегодня три уроженца
Башкортостана посмертно удостоены звания Героя России. В честь одного из них,
командира спецназа Максима Серафимова, в парке «Патриот» открыли мемориальную
стелу. В торжественной церемонии принимали участие родители офицера.
Тот самый миг между прошлым и будущим, ради которого
Максим Серафимов и совершил свой ратный подвиг. Выпускник Воздушно-десантного
училища не мог по-другому, говорят его родители. Цветы к стеле Героя России
несут руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов и ветераны
боевых действий. Траурный букет возложил и Радий Хабиров, подчеркнув, что
республика всегда будет чтить память защитников Родины и заботиться об их семьях.
Все
вы знаете обстоятельства его подвига. Мы восхищаемся и гордимся им. Гордимся
тысячами наших парней, которые сегодня защищают нашу Родину. Вся страна и
республика воюют за свою свободу и защищают Донбасс. Уважаемые Владимир
Викторович и Алина Олеговна! Мы благодарим вас за то, что вы воспитали
настоящего героя. Память Максима Серафимова и всех, кто погиб, защищая Родину,
– святая для нас.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Максим Серафимов, будучи командиром спецназа, с
первых дней принимал участие в специальной военной операции. В ходе разведки
его отряд попал под шквальный огонь значительно превосходящих сил противника.
Более десяти часов бойцы удерживали оборону занятого ими здания, отражая атаки
из танков и гранатометов.
Как
уж судьба распорядилась, он выполнил свой долг. Его девиз офицера был: «Долг –
Родине, честь – никому». Так он и поступил.
Алина Серафимова, мать Максима Серафимова
При очередном штурме противник забросал отряд
гранатами, одна из которых упала в двух метрах от российских военнослужащих.
Оттолкнув товарища, Серафимов накрыл снаряд своим телом.
Что
он думал в тот момент, не знает никто, кроме него самого. Он накрыл собой
гранату и спас личный состав. Это говорит о воспитании в семье, о воспитании в
училище и характеризует его как командира.
Валерий Черный, председатель региональной общественной организации «Союз пограничников «Стражи границы» Республики Башкортостан»
Много
разговоров о том, что молодое поколение такое-сякое. Вот он, представитель
молодого поколения, ничем не хуже великих полководцев, таких, как генерал
Шаймуратов.
Альбина Уразова, директор центра образования №40 с углублённым изучением отдельных предметов им. Героя Российской Федерации М.В. Серафимова г. Уфы
За мужество и героизм старшему лейтенанту Максиму
Серафимову посмертно присвоили звание Героя России. В свою очередь Указом Главы
Башкортостана имя офицера отныне будет
носить школа, в которой он учился, и парк «Патриот», в котором уже вовсю
обучают будущих защитников Родины.
С
этого плаца мы отправляли наших шаймуратовцев и доставаловцев, которые уже
вступили в бой на передовой. Наша задача – поддержка СВО и наших воинов. Для
меня эта поддержка заключается в том, чтобы обеспечить стабильность экономики,
чтобы республика развивалась, планы не останавливались. Это внимание к семьям
погибших и воюющих. Они должны сражаться спокойно, зная, что здесь к их родным
уважительное отношение, что их поддержат во всем.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Имена погибших участников спецоперации увековечивают
на зданиях школ, называют в их честь улицы, посвящают различные мероприятия.
Так, в деревне Асы Архангельского района в память о погибшем земляке Марате
Давлянове организовали кросс, на который пришли более 150 человек, в том числе
из близлежащих районов. Мероприятие намерены сделать ежегодным.
Нам нужно уже думать об увековечении памяти тех ребят, которые воюют, и тех, кто погиб в ходе СВО. Но памятник пронизать идеей дружбы народов. Это как в Великой Отечественной войне получается. Воюют буряты, тувинцы, чеченцы, башкиры, татары, русские и многие другие, совершая героические поступки. У нас три Героя России, которые погибли при выполнении боевых задач. Это русский Максим Серафимов, башкир Тамерлан Ильгамов и удмурт Игорь Насибуллин. В трудную минуту на защиту Отечества встала вся наша многонациональная страна.
Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
По задумке властей, памятник станет не просто
примером мужества, но и еще одним символом единства между жителями региона.
Мы начинаем работу по поиску мест, будем
согласовывать с общественностью, с жителями Уфы, где возможно установить данный
памятник, и начинаем процесс объявления конкурсной процедуры, чтобы определить
среди скульпторов, кто же будет это делать.
Урал Кильсенбаев, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике
Власти каждый раз подчеркивают, что всемерная
поддержка ждет как самих бойцов на передовой, так и их родных в мирной жизни.
Ведь пока одни ждут, другие каждый день совершают подвиги, которые уже вошли в
историю как образцы настоящей доблести.