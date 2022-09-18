Радий Хабиров принял участие в «Гонке героев» в парке «Патриот»

Испытание на силу и командный дух. На неделе руководители всех муниципалитетов, а также министры и члены правительства пробежали «Гонку героев». На дистанцию вышел и Радий Хабиров. Спортивное мероприятие прошло на территории парка «Патриот». Никаких послаблений для чиновников не было. Как они справились с полосой препятствий, какое испытание заставило главу республики преодолеть себя?

Вот что значит командный дух. Прошел испытание сам – помоги другим. В «Гонке героев» плечо приходится подставлять в буквальном смысле. Вот и глава республики как настоящий капитан команды помогает своим коллегами.

Говорят, это одно из лучших мест для организации «Гонки героев». Мы хотим, чтобы здесь жизнь кипела. Сегодня особая гонка, она посвящена открытию стелы в честь Героя России Максима Серафимова, нашего земляка, десантника. Со мной в команде бежит его отец, очень достойно, в хорошей форме. Это дружба, это спорт, это построение команды, это доверие друг к другу, это взаимовыручка. – Сложно? – Немножко да. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Никаких поблажек, невзирая на чин и статус. Проходя преграды, приходится преодолевать и себя. Одно из самых ответственных и страшных испытаний для тех, кто боится высоты, – прыжок с пятиметровой вышки в холодную воду. Радий Хабиров не скрывает страх, но, взобравшись на вершину, без раздумий делает шаг вперед.

Во-первых, это спорт, во-вторых – тимбилдинг, что называется. Здорово проверить себя. Я стоял там, мне было очень страшно, я же боюсь высоты. Это отлично! Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ощущения замечательные, настроение еще лучше, потому что мы все в команде, помогаем друг другу, это нас очень сплачивает. Спасибо организаторам, что собрали нас. Погода замечательная, не жарко. Лира Игтисамова, заместитель премьер-министра правительства, министр финансов Республики Башкортостан

Протяженность трассы – пять километров. И возле очередного испытания, кажется, что сил бежать дальше нет. Но к трудностям им не привыкать, все-таки в обычной жизни чиновники каждый день сталкиваются с новыми вызовами.

В жизни проходил полосу препятствий, поэтому спокойно проходим сейчас, тем более идем в команде, все помогают друг другу. Своих не бросаем, поэтому вместе идем дружно. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

Трассу «Гонки героев» готовили профессиональные инженеры и опытные инструкторы. Как и на армейском полигоне, участники ползают по подземным тоннелям, траншеям, лазают по канатам и передвигаются на многочисленных рукоходах. К слову, бегущий в одной команде с главой отец Героя России Владимир Серафимов, несмотря на возраст, проходит полосу наравне с остальными.

Трасса «Гонки героев» не делает скидок никому. Все эти испытания с трудом проходят профессионалы, что уж говорить о любителях. И упасть в грязь здесь совсем не стыдно.