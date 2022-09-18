Радий Хабиров принял участие в «Гонке героев» в парке «Патриот»

Испытание на силу и командный дух. На неделе руководители всех муниципалитетов, а также министры и члены правительства пробежали «Гонку героев». На дистанцию вышел и Радий Хабиров. Спортивное мероприятие прошло на территории парка «Патриот». Никаких послаблений для чиновников не было. Как они справились с полосой препятствий, какое испытание заставило главу республики преодолеть себя?
Вот что значит командный дух. Прошел испытание сам – помоги другим. В «Гонке героев» плечо приходится подставлять в буквальном смысле. Вот и глава республики как настоящий капитан команды помогает своим коллегами.
Никаких поблажек, невзирая на чин и статус. Проходя преграды, приходится преодолевать и себя. Одно из самых ответственных и страшных испытаний для тех, кто боится высоты, – прыжок с пятиметровой вышки в холодную воду. Радий Хабиров не скрывает страх, но, взобравшись на вершину, без раздумий делает шаг вперед.
Протяженность трассы – пять километров. И возле очередного испытания, кажется, что сил бежать дальше нет. Но к трудностям им не привыкать, все-таки в обычной жизни чиновники каждый день сталкиваются с новыми вызовами.
Трассу «Гонки героев» готовили профессиональные инженеры и опытные инструкторы. Как и на армейском полигоне, участники ползают по подземным тоннелям, траншеям, лазают по канатам и передвигаются на многочисленных рукоходах. К слову, бегущий в одной команде с главой отец Героя России Владимир Серафимов, несмотря на возраст, проходит полосу наравне с остальными.
Трасса «Гонки героев» не делает скидок никому. Все эти испытания с трудом проходят профессионалы, что уж говорить о любителях. И упасть в грязь здесь совсем не стыдно.
Пробегая трассу, они демонстрируют настоящий командный дух, волю к победе и достижению результата, что так важно в их повседневной работе. Уставшие и довольные участники доходят до финиша. В этой игре, как и в жизни, они доказали, что своих не бросают.