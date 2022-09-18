Строительство Восточного выезда в Уфе идёт с опережением графика

Более половины работ, запланированных при строительстве Восточного выезда, выполнены. Напомним, что крупный инфраструктурный проект включает в себя автодорожный тоннель протяженностью 1,2 км., мост через реку Уфу с эстакадой длиной 2,7 км., а также автомобильную дорогу протяженностью 10 км. Журналист БСТ побывал на строительной площадке и узнал, когда и за какое время можно будет без пробок доехать от трассы М7 до трассы М5.

С высоты птичьего полета строительная площадка Восточного выезда напоминает муравейник. На объекте задействованы более двух тысяч специалистов и сотни единиц техники. На данный момент можно говорить о том, что объект готов наполовину. Хотя по некоторым направлениям строительные работы уже давно преодолели свой экватор. Технически сложный объект протяжённостью в 14 км. после сдачи не только облегчит жизнь автомобилистам, но и будет стимулом для развития территорий.

Проект для республики уникальный. И с точки зрения строительства, и с точки зрения привлекаемых инвестиций, и с точки зрения протяжённости и масштабности самого объекта. Восточный тоннель позволит осваивать новые микрорайоны за пределами Уфы. Это районы Зауфимья. Тимур Тухватуллин, начальник отдела транспортной дирекции Республики Башкортостан

Восточный выезд строится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» при мощной поддержке со стороны федерального центра и Росавтодора. Работа скоординирована с региональными органами власти, а также представителями концессионного соглашения. Самым сложным участком на объекте, безусловно, является подземный тоннель. Глубина его залегания составляет 63 метра, при проходке строители обнаружили разноуплотнённые грунты. Проходилось менять способы работы, укреплять конструкцию, заполнять карстовые пустоты.

Сейчас в северном и южном тоннелях ведутся горнопроходческие работы. Также проводятся работы по постоянной отделке – обратный свод, свод, боковой сегмент. Степень завершения в южном тоннеле – 45%, в северном – в районе 60%. Это один из самых крупнейших проектов в Приволжском федеральном округе, и самый сложный. Так как в Уфе у нас, как все знают, карстовые пустоты. Но со всеми трудностями мы справляемся, всё будет выполнено в срок. Эдуард Фатхутдинов, представитель строительной организации «Лимакмаращавтодороги»

Пока по тоннелю ездит строительная техника, но уже скоро по новой дороге поедут и обычные автомобили. Для завершения строительства необходимо еще около 3 млрд 200 миллионов рублей. Из этих средств 1,3 миллиарда будут выделены из федерального бюджета уже в текущем году. Оставшаяся часть – в следующем.

Строительство Восточного выезда идёт с опережением графика. Сдать объект планируют уже в конце следующего года. Хотя изначально срок сдачи был назначен на 2024 год. После того как по этому тоннелю поедут автомобили, попасть с федеральной трассы М7 на М5 можно будет за 20 минут, при этом объехав все городские пробки.