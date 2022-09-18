На дорогах Башкирии увеличилось количество пунктов весового контроля

1800 вынесенных актов о нарушении весового режима большегрузами с начала лета. В Башкортостане на сегодняшний день начали работать все 13 автоматических пунктов взвешивания. На неделе в доме республики прошел «Транспортный час», где обсудили развитие систем автоматической фиксации правонарушений на дорогах региона. Речь шла и о дорожных камерах, которые теперь следят не только за скоростным режимом.

Не сбавляя хода, большегруз проносится через рамки весогабаритного контроля. Скорость здесь не важна. В любом случае размеры, масса и госномер автомобиля будут зафиксированы.

Комплексы укомплектованы рядом технических средств, которые позволяют определить вес транспортных средств. В частности, в дорожное полотно смонтированы весовые датчики и датчики определения скатности транспортных средств. Также оборудованы лазерными датчиками определения габаритов транспортных средств. Марат Галимов, начальник отдела пункта весового контроля Республиканского центра организации дорожного движения

В круглосуточном режиме, без остановки транспортных средств и участия человека 13 автоматических комплексов по всей республике фиксируют габариты и вес проезжающих через рамки грузовиков. Первичная обработка данных происходит в Центре организации дорожного движения.

При выявлении комплексом превышения весогабаритных параметров материал отправляется в ЦАФАПП ГИБДД для последующего вынесения постановлений об административных правонарушениях. Евгений Котельников, сотрудник Республиканского центра организации дорожного движения

Системы автоматического весогабаритного контроля с 1 июня этого года перестали работать в тестовом режиме. Теперь за перегруз выносится акт о нарушении. Так, за неполных четыре месяца уже выявлено 1800 случаев. Автоматические пункты взвешивания разместили так, чтобы их невозможно было объехать. Всё же некоторые водители грузовиков идут на уловку: при проезде закрывают госномера на автомобилях. Об этом во время «Транспортного часа» доложили руководителю республики. Радий Хабиров поручил контрольному управлению Администрации Главы Башкортостана провести выездную проверку работы автоматических пунктов взвешивания. По ее итогам ожидается серьезный разговор с владельцами транспорта, который наносит вред дорогам и мешает комфортному передвижению местных жителей.

Во время совещания в формате «Транспортного часа» говорили и о комплексах фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Всего таковых в Башкортостане 1680. С недавнего времени автоматические камеры фиксируют не только превышение скоростного режима.

Выезд на полосу встречного движения, непристёгнутый ремень безопасности и разговор по телефону за рулем. Фотографии с такими нарушениями теперь приходят автолюбителям. А недавно водителей стали штрафовать за несоблюдение правил проезда перекрёстков. Для этого даже в Уфе стали наносить непривычную для горожан разметку, которую за характерный рисунок прозвали «вафельной». Попав в такую жёлтую сетку при образовавшемся заторе, создав при этом препятствие для автомобилей, которые двигаются в поперечном направлении, водитель заплатит штраф в размере одной тысячи рублей.

У нас в республике установлено 18 комплексов контроля проезда перекрестков. Данная «вафельная разметка» также позволяет улучшить пропускную способность улично-дорожной сети и привить водителю новую культуру вождения, чтобы не выезжали на перекресток в момент заторов. Мансаф Низакаев, руководитель Республиканского центра организации дорожного движения