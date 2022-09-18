Специалисты из Башкирии помогают восстанавливать инфраструктуру ЛНР

Свыше 50 дорожных рабочих и строителей из Башкортостана сейчас помогают восстанавливать инфраструктуру ЛНР. Специалисты приехали из разных уголков нашего региона.

Город Красный Луч, что на Донбассе, находился под обстрелом ВСУ практически неделю. На промзону, где находился склад боеприпасов наших вооруженных сил, попала ракета «Точка У». В результате взрыва пострадали близлежащие дома. От тех, кто находился рядом, ничего не осталось. Погибли десятки людей – гражданские, военные. А также было разрушено почти 500 построек.

Среди них почти сотня многоквартирных домов и 12 социальных объектов. Наша республика взяла на себя обязательство по восстановлению 25 зданий. Первым делом строители начали ремонтировать школы и детские сады.

Все объекты, на которых мы работаем, разминированы. Заходим только после сапера. Раиль Хуснутдинов, бригадир подрядной организации

Наши строители приехали восстанавливать инфраструктуру в Луганскую народную республику. Специалисты из разных уголков Башкортостана сейчас трудятся в Красном Луче и Петровском.

Не мог остаться равнодушным, видел объявление, что нужны люди. Решил уехать. Ильяс Давлетшин, строитель

Строители восстанавливают фасады и кровли, разрушенные в результате обстрелов. Устанавливают окна, которые выбило из-за взрывной волны после детонации склада боеприпасов. Но кроме боевых объектов, таких десять, наша республика помогает восстанавливать и 15 аварийных построек, ремонт которых не производился десятилетиями.

Мы восстановили 14 объектов и четыре многоквартирных дома. Еще предстоит 11 объектов, в числе которых три жилых дома. Азамат Абдрахманов, руководитель аппарата правительства, министр Республики Башкортостан

С инфраструктурой на Донбассе были проблемы и до начала военных действий, эти события только усугубили ситуацию. Например, с дорогами. Остатки ровного покрытия уничтожили танки и большегрузная техника. Нового асфальта не было, как и рабочей силы.

Но этот вопрос был решен, когда в ЛНР отправился седьмой гуманитарный конвой. По поручению Радия Хабирова сюда привезли целый асфальтобетонный завод и 70 тонн холодного асфальта. Конструкцию возвели в рекордные сроки – всего за две недели.

Мощность предприятия оценивается почти в 1000 тонн асфальта в сутки. На заводе трудится уже четвертая смена дорожников-добровольцев. Груженый самосвал с асфальтом отправляется в «поля», где работают бригады башкирских рабочих. Основные силы уходят на восстановление трассы от города Петровское до села Ивановка. Здесь необходимо проложить почти семь километров нового покрытия.

Около семи километров нужно проложить, сейчас проложили полтора км. Укладка асфальта ведется частями: где-то в два слоя, где-то в один. Это слой зависит от изношенности асфальта, от дефектов. Руслан Аллаяров, дорожный мастер Бирского ДРСУ

Все командированные рабочие находятся здесь по зову сердца. У каждого свои причины. Например, Дмитрий Хакимов из Учалов среди первых, кто вызвался на вахту в ЛНР. Именно вблизи города Петровское в составе 112-й Башкавдивизии воевал его дедушка – майор Галимов Ахмед Мухамадеевич.

У меня воевал дед в 112-й Башкавдивизии, занимал должность майора. Я на правах отчизны решил сюда поехать. Потому что здесь были боевые действия, хотел бы повидать, где он был. В числе первых мы подали заявки, нам одобрили, мы поехали сюда непосредственно. Дмитрий Хакимов, дорожный рабочий Учалинского ДРСУ

На этой дороге ремонт не проводился около 30 лет. Из-за образовавшихся ям местные жители добирались до Петровского объездными путями, кто-то даже предпочитал такой трассе поле. Дорожные строители начали чинить дорогу с самых проблемных участков.