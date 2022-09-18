Более 6700 человек стали участниками туристического проекта «Башкирское долголетие»

За полгода более 6700 человек стали участниками туристического проекта «Башкирское долголетие». Это почти в три раза больше, чем за весь 2021 год. Такие данные приводит Министерство предпринимательства и туризма республики. Бесплатные путешествия для пенсионеров становятся все более популярными. Благодаря проекту они могут посетить самые живописные, красивые места и достопримечательности Башкортостана в сопровождении гида.

«Башкирское долголетие» может получить дополнительную финансовую поддержку властей. Об этом и доступности туризма в целом говорили на оперативном совещании.

Отличная тема по поводу лестницы на Торатау. Можно сразу попросить предусмотреть ступенькоход, чтобы мы могли обеспечить доступность для туристов с ограниченными возможностями здоровья. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Туда (на Торатау – прим.ред.) подняться – непростое дело. Хорошо! Что касается проекта «Башкирское долголетие», то там, возможно, будем увеличивать финансирование. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Чтобы отправиться в путешествие, нужно зарегистрироваться на сайте долголетие.соцтуризмрб.рф, оставить заявку на определенный тур и выбрать дату. Через некоторое время придет подтверждение, что вы стали участником. Также можно обратиться в администрацию района или города по месту проживания. Бесплатным путешествием на автобусе пенсионеры могут воспользоваться раз в год.

Республика становится интереснее для туристов из других регионов и стран. По итогам семи месяцев Башкортостан посетили более одного миллиона 100 тысяч гостей. Для увеличения турпотока бизнес продолжает инвестировать в строительство новых гостиниц, глэмпингов, развивается придорожный сервис. Завершается работа над созданием медийной цифровой платформы под брендом TerraBashkiria с возможностью онлайн-бронирования и формирования туристических маршрутов. Глава Башкортостана подчеркнул, что республика привлекает гостей не только своей уникальной природой, но и богатой историей.

У наших ученых, которые будут заниматься археологическими экспедициями у мавзолея Тура-хана и в других местах, уже есть интересные находки. Дальше уже идет научная обработка. Я думаю, там появляется очень интересное место. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан