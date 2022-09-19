В Башкирии за сутки зафиксировали три смертельных ДТП

Вчера, 18 сентября, в Башкирии зафиксировали три смертельных ДТП. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Около села Ургаза в Баймакском районе 24-летний водитель автомобиля Lada Priora допустил опрокидывание транспортного средства. Водитель скончался от полученных травм, двое пассажиров не пострадали.

На улице Бакалинской в Уфе 28-летний водитель автомобиля Lada Vesta сбил насмерть 43-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу. Сначала водитель скрылся с места ДТП, однако потом вернулся обратно. С его слов, пешеход пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

На 1491 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск в Иглинском районе столкнулись встречные Lada Vesta и Mercedes-Benz. От удара отечественный автомобиль столкнулся со встречной ГАЗель Next. 34-летний водитель "Весты" скончался от полученных травм.