В Башкирии участковый спас из огня 8-летнего ребёнка

В Сибае сотрудник МВД, лейтенант полиции Азамат Куланбаев пришёл на помощь пострадавшим в пожаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

12 сентября около двух часов дня полицейский находился в опорном пункте. В этот момент ему поступило сообщение о возгорании в одной из многоэтажек по улице Строителей. Огнём охватило квартиру на пятом этаже.

Не сомневаясь ни секунды, лейтенант забежал на нужный этаж – дверь в горящую квартиру была открыта. Огнём охватило балкон. В квартире в одиночестве находился 8-летний мальчик, который сообщил о пожаре работающей маме, а женщина обратилась в экстренные службы.

Азамат Куланбаев эвакуировал мальчика и других жильцов. Неравнодушные и полицейский попытались самостоятельно потушить возгорание, однако из-за сильного задымления справится с огнём смогли только пожарные.

По предварительной причине, огонь вспыхнул из-за детской шалости.