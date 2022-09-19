В Уфе из торгового центра из-за задымления эвакуировали посетителей

Сегодня, 19 сентября, в Уфе произошла экстренная эвакуация в торговом центре «Иремель». Подробности инцидента сообщает пресс-служба МЧС региона.

Около двенадцати часов дня от сотрудников магазина поступило сообщение о возгорании на цокольном этаже. К торговому центру прибыли экстренные службы. Выяснилось, что в магазине произошло короткое замыкание. Последующего горения в электрощитовой не зафиксировано.