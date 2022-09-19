Стали известны лучшие курорты Египта

Египет из года в год остается одним из самых популярных туристических направлений для россиян наряду с Турцией, ОАЭ, Таиландом, Мальдивами. Секрет популярности североафриканской страны не только в теплом климате, пальмах и египетских пирамидах. Дело еще и в изобилии курортов на любой вкус и бюджет. Узнаем, в каких городах отдых в Египте на 100% оправдает ожидания.

Хургада

Классика курортного отдыха – пологие пляжи с мельчайшим песком приятного желтоватого цвета, мелководья для безопасного купания детей и развитая инфраструктура для любителей в том числе ночных тусовок. На территории Хургады много кафе, магазинов музеев, ночных клубов и заведений на любой вкус. Развит яхтенный досуг, вы сможете отправиться в круиз по Красному морю на яхте.

В разгар лета жара в Хургаде переносится гораздо легче, нежели в популярном Шарм-эль-Шейхе за счет прохладного морского бриза. Отелей много, в том числе для отдыха с детьми – такие оснащены аквапарками, бассейнами с горками, продвинутой анимацией для всех возрастов, мини-клубами для детей. В шаговой доступности океанариумы и музеи, часто проводятся интересные экскурсии.

Макади-Бей

Курорт расположился в 25 километров в южном направлении Хургады и полностью адаптирован под прием туристов. Отельный фонд здесь большой и практически весь новый, однако учтите, что за их территорией практически ничего нет – только горы и пустыни. Местных жителей практически нет, кроме тех, кто напрямую задействован в сфере обслуживания туристов. Но есть и достоинства:

● зимой здесь тепло и комфортно, даже чуть лучше, чем в соседней Хургаде;

● коралловые риффы с богатым подводным миром популярны у снорклеров;

● песчаные пляжи, в том числе с мелководьем, для безопасного плавания.

Макади-Бей одинаково подходит и для дайверов, и для туристов-одиночек. Сюда можно приехать с детьми, не беспокоясь о безопасности или о том, что им будет скучно на этом курорте.

Шарм-эль-Шейх

Пожалуй, самый известный курорт Египта – вряд ли кто-то в России не слышал про Шарм-эль-Шейх. Он, как и Хургада, расположился на Синайском полуострове на побережье. Прямо у берега много рифов, так что место отлично подойдет любителям дайвинга и снорклинга – подводный мир здесь действительно очень красив. С детьми лучше всего в бухту Наама-Бей, там пологие песчаные пляжи.

Шарм-эль-Шейх предлагает большой выбор экскурсий по культовым местам Синая, в Иорданию и Израиль. Если хотите увидеть египетские пирамиды, придется воспользоваться услугами местных авиалиний, ибо расстояние внушительное. Лучше всего прибывать на отдых зимой – она в Шарм-эль-Шейхе мягкая и комфортная. В новогоднюю ночь температура воды не опускается ниже +23°С.

Марса-Алам

Один из самых южных курортных городков Египта, расположившийся на побережье Красного моря. Известен в первую очередь коралловыми рифами, так любимыми дайверами, песчаными пляжами, обилием черепах, морских коров и прочей экзотической морской живности. Есть и другие плюсы:

● в городе расположен крупнейший дайвинг-центр на Красном море;

● мало туристов даже в разгар сезона – нигде нет столпотворений.

Марса-Алам подойдет, если хотите отдохнуть вдали от присущей курортам суеты. Однако будьте готовы к тому, что на территории городка практически нет ничего, кроме инфраструктуры для туристов – ситуация в чем-то похожа на Макади-Бей. Также здесь постоянно дует ветер, правда, летом он не такой сильный и холодный, однако ночью можно замерзнуть – берите теплые вещи.

Эль Аламейн

Если хотите отдохнуть в Египте на побережье не Красного, а Средиземного моря, хорошим выбором станут курорты, расположенные вблизи Александрии. В их числе Эль Аламейн и Мерса Матрух. Это не лучшие места для дайвинга из-за отсутствия рифов, но здесь можно увидеть контраст из лазурной воды на фоне мельчайшего белого песка. Относительно недалеко находятся египетские пирамиды и прочие достопримечательности близ Каира. Из того же Шарм-эль-Шейха или Хургады отправляться на такие экскурсии – долго, изнурительно. Здесь же можно управиться за день-два.

Независимо от того, какое конкретно направление курортного отдыха пришлось по душе больше всего, заказывайте тур в Египет заранее, чтобы путешествие обошлось в как можно меньшую сумму.