В Уфе под окнами многоэтажного дома нашли 21-летнюю девушку

Трагический случай произошёл 17 сентября в Уфе. В башкирской столице трагически погибла 21-летняя уроженка села Мечетлино.
Как сообщает издание «На земле Салавата», тело несчастной было найдено под окнами многоэтажного дома. По предварительной информации, девушка пыталась помыть окна на 4 этаже, но не удержалась и упала вниз. Травмы, полученные при падении, оказались смертельными.
Свои соболезнования родителям погибшей и её 11-летнему брату выразил глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.