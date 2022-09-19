В Уфе под окнами многоэтажного дома нашли 21-летнюю девушку

В самом расцвете сил трагически ушла из жизни уроженка села Мечетлино. Ей был всего 21 год. Я приношу свои искренние соболезнования родителям, близким и друзьям. Очень большое горе для родителей. Сил и терпения им пережить эту невосполнимую утрату.

Марс Кашапов, глава администрации Салаватского района