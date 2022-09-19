В Уфе под окнами многоэтажного дома нашли 21-летнюю девушку

Трагический случай произошёл 17 сентября в Уфе. В башкирской столице трагически погибла 21-летняя уроженка села Мечетлино.

Фото №1 - В Уфе под окнами многоэтажного дома нашли 21-летнюю девушку

Как сообщает издание «На земле Салавата», тело несчастной было найдено под окнами многоэтажного дома. По предварительной информации, девушка пыталась помыть окна на 4 этаже, но не удержалась и упала вниз. Травмы, полученные при падении, оказались смертельными.

Свои соболезнования родителям погибшей и её 11-летнему брату выразил глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.

В самом расцвете сил трагически ушла из жизни уроженка села Мечетлино. Ей был всего 21 год. Я приношу свои искренние соболезнования родителям, близким и друзьям. Очень большое горе для родителей. Сил и терпения им пережить эту невосполнимую утрату.

Марс Кашапов, глава администрации Салаватского района
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