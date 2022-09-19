В Башкирии вынесли приговор виновнику ДТП с двумя погибшими

В Октябрьском перед судом предстал местный житель. Мужчину обвинили в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти двух человек.

В декабре прошлого года мужчина на ВАЗ-2115 допустил столкновение с попутным ВАЗ-21120. Автомобиль выбросило на встречную полосу, где он ещё раз столкнулся с «Ладой Гранта». Виновник аварии поспеши скрыться с места происшествия и в тот же вечер покинул город.

В аварии погибли водитель и 19-летняя пассажирка ВАЗ-21120. Также тяжелые телесные повреждения получил пассажир «Гранты».