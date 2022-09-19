В Уфе 19-летний водитель врезался с авто, которое уже попало в ДТП

18 сентября в Уфе поздно вечером 19-летний молодой человек попал в дорожно-транспортное происшествие. Подробности инцидента сообщает пресс-служба ГИБДД.

Парень на «Ладе Приора» допустил наезд на стоящие на проезжей части «Шкода Йети» и «Митсубиси Каризма». Эти автомобили столкнулись ранее.

Водитель «Шкода» находился на дороге для оформления ДТП и выполнил все необходимые требования для обеспечения безопасности. В частности, мужчина выставил знак аварийной остановки и включил аварийную сигнализацию. Это не помешало юному водителю врезаться в автомобили.

В аварии пострадал сам молодой водитель и водитель «Шкода». Им потребовалась госпитализация.