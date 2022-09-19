Стало известно, в каких муниципалитетах Башкирии начали досрочную подачу тепла

Исполняющая обязанности министра ЖКХ Башкирии Ирина Голованова сообщила, что в 16 муниципалитетах региона досрочно началась подача тепла в социальные объекты.
Так, к отоплению подключено 683 больниц, школ и детских садов. Это 13% от общего количества социальных объектов в регионе.
В 7 муниципалитетах (Бижбулякском, Дуванском, Дюртюлинском, Калтасинском, Салаватском, Чекмагушевском районах и в Межгорье) досрочно дали тепло в дома. В 514 многоквартирных домах республики батареи греют уже с прошлой недели. Это 3% от общего количества жилья с центральным отоплением.