Стало известно, в каких муниципалитетах Башкирии начали досрочную подачу тепла

В 7 муниципалитетах (Бижбулякском, Дуванском, Дюртюлинском, Калтасинском, Салаватском, Чекмагушевском районах и в Межгорье) досрочно дали тепло в дома. В 514 многоквартирных домах республики батареи греют уже с прошлой недели. Это 3% от общего количества жилья с центральным отоплением.