Житель Уфы по велению голоса в голове убил женщину

В Уфе расследуют таинственную смерть пропавшей без вести 48-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

15 сентября в садовом товариществе было найдено тело женщины, которая считалась пропавшей с августа. Выяснилось, что 22 августа она проводила вечер за распитием спиртных напитков с 38-летним знакомым. Между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина ударил собутыльницу ножом. От полученной травмы пострадавшая скончалась.

Подозреваемый был задержан. Он сообщил, что убить знакомую ему приказали голоса в голове. Ранее мужчина уже был судим за убийство и кражу. Его поместили под стражу – назначена психолого-психиатрическая экспертиза.