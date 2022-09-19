В Башкирии предложили расширить перечень капитального ремонта домов

Парламент Башкирии предложил внести законопроект, предусматривающий включение ремонта дымоходов и вентиляции в перечень работ по капремонту многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания-Курултая Башкирии.

В настоящее время содержанием дымоходов и вентканалов занимаются управляющие компании. Как показывает практика, эти работы не проводятся или ведутся халатно. В дальнейшем такие работы обходятся дороже.