В Уфе обсудили вопросы обращения с ТКО

На встрече были озвучены вопросы, которые публикуют жители в социальных сетях. В списке обращений – несвоевременный вывоз мусора, негерметичность спецмашин, а также недобросовестность водителей, которые в отчётах предоставляют одни и те же фотографии до и после. Так, в Татышлинском районе, по словам представителей регоператора «Дюртюлимелиоводстрой», графики уборки твёрдых коммунальных отходов срываются из-за нехватки персонала. Мусоровозы ремонтируют, однако нет водителей.