Снижение безработицы, уборка урожая и подготовка к зиме: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Уровень безработицы в республике снизился до исторического минимума. Об этом рассказали на оперативном совещании в правительстве, которое прошло под руководством Радия Хабирова. Речь также зашла о готовности к отопительному сезону, предстоящей уборке снега и рекордного за последние годы урожая, уборка которого еще не завершена.

По уборке зерновых аграрии вышли на финишную прямую. На сегодня скосили 91% площадей. Традиционные лидеры по урожайности – Аургазинский, Стерлитамакский и Чекмагушевский районы. Кроме того, в хозяйствах приступили к сбору подсолнечника и сахарной свеклы. Цены на зерно по-прежнему низкие, а потому в Минсельхозе рекомендуют фермерам в качестве поддержки брать льготные кредиты и не спешить с продажей урожая.

Нам надо максимально в этом году до конца года взять льготные краткосрочные кредиты до 5%, чтобы сегодня не продавать зерно. Такая возможность сегодня есть, и крайне необходимо до конца года эти мероприятия завершить. Ильшат Фазрахманов, заместитель премьер-министра правительства, министр сельского хозяйства Республики Башкортостан

Хорошо, завершайте. Вам удачи, если есть какие-то проблемы по освоению денег, ставьте задачу, мы будем отрабатывать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На завершающем этапе и подготовка к отопительному сезону. В некоторых муниципалитетах уже начали подачу тепла. Радий Хабиров поручил решать этот вопрос на местах по ситуации, а также уделить отдельное внимание подготовке к уборке снега.

Существуют разные финансовые возможности для того, чтобы купить технику. Мы все 3 года подряд вас техникой формировали. Пошевелились более-менее Уфа и Нефтекамск. И то надо побольше брать, Ратмир Рафилович, город большой, у наших людей был синдром плохой уборки снега в прошлом году. Не доводите до этого. Я вас заранее всех предупреждаю. Я каких-то банальных слов не буду говорить, входим в зиму, какая будет она, мы не знаем, только одно точно: наша зима будет лучше, чем в Европе, это я точно знаю. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

К слову о Западе. Уровень безработицы в республике вернулся к досанкционному значению, повторив к тому же свой исторический минимум. Это во многом результат перестройки экономики, а также господдержки в виде субсидий для работодателей.

Безработица – это когда не хватает рабочих мест. На сегодня не хватает рабочих рук. У нас просто беда с обеспеченностью кадрами крупных предприятий. Это в основном рабочие профессии, но есть и такие, как инженеры, конструкторы, проектировщики. Могу сказать, что технические рабочие специальности и профессии составляют сегодня 75% банка вакансий, который насчитывает 46 тысяч. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Наглядный тому пример – уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика». Основная масса изделий производится для авиаотрасли. В условиях импортозамещения на заводе осваивают новые детали для самолетов МС-21 и «Суперджет». Число заказов растет, а вот кадров не хватает.

Мы вынуждены на сегодня у себя внутри предприятия перепрофилировать там, где есть свободные места, переводить в другие подразделения там, где квалификация позволяет. Работаем и во вторую смену, и в субботу, и в воскресенье. На сегодня порядка 400 специалистов нам необходимо. Виктор Новиков, генеральный директор уфимского агрегатного предприятия «Гидравлика»

Виктор Алексеевич, это наша общая проблема. Надо думать о ней и наше соглашение с Ростехом готовить, о чем я говорил. Ну и, конечно, заработную плату повышать, тогда и нам проще будет. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

На совещании речь зашла и о субботниках, которые уже традиционно проведут одновременно с акцией «Зеленая Башкирия». В населенных пунктах планируется высадить 47 тысяч деревьев.

Уважаемые главы муниципалитетов, я вас всех очень прошу: пожалуйста, не занимайтесь ерундой и не сажайте маленькие ростки где-то до метра. Бессмысленное занятие, они не вырастают в агрессивной среде, под снегом они ломаются, вы кучу людей привлекаете к этому, а толку нет. Сажайте меньше, но лучше. Крупномеры, как я и говорил. Пример очень простой – Нефтекамск и Уфа. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Не обошли стороной и эпидемиологическую обстановку. Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 29%. При этом ревакцинация завершена на 60%. На совещании Радий Хабиров поздравил коллектив Роспотребнадзора со 100-летним юбилеем и наградил руководителя управления Анну Казак орденом Салавата Юлаева. Также он поздравил башкирских спортсменов, которые завоевали семь медалей чемпионата мира по борьбе на поясах в Узбекистане.