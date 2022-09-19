Снижение безработицы, уборка урожая и подготовка к зиме: основные темы оперативки с Радием Хабировым

Уровень безработицы в республике снизился до исторического минимума. Об этом рассказали на оперативном совещании в правительстве, которое прошло под руководством Радия Хабирова. Речь также зашла о готовности к отопительному сезону, предстоящей уборке снега и рекордного за последние годы урожая, уборка которого еще не завершена.
По уборке зерновых аграрии вышли на финишную прямую. На сегодня скосили 91% площадей. Традиционные лидеры по урожайности – Аургазинский, Стерлитамакский и Чекмагушевский районы. Кроме того, в хозяйствах приступили к сбору подсолнечника и сахарной свеклы. Цены на зерно по-прежнему низкие, а потому в Минсельхозе рекомендуют фермерам в качестве поддержки брать льготные кредиты и не спешить с продажей урожая.
На завершающем этапе и подготовка к отопительному сезону. В некоторых муниципалитетах уже начали подачу тепла. Радий Хабиров поручил решать этот вопрос на местах по ситуации, а также уделить отдельное внимание подготовке к уборке снега.
К слову о Западе. Уровень безработицы в республике вернулся к досанкционному значению, повторив к тому же свой исторический минимум. Это во многом результат перестройки экономики, а также господдержки в виде субсидий для работодателей.
Наглядный тому пример – уфимское агрегатное предприятие «Гидравлика». Основная масса изделий производится для авиаотрасли. В условиях импортозамещения на заводе осваивают новые детали для самолетов МС-21 и «Суперджет». Число заказов растет, а вот кадров не хватает.
На совещании речь зашла и о субботниках, которые уже традиционно проведут одновременно с акцией «Зеленая Башкирия». В населенных пунктах планируется высадить 47 тысяч деревьев.
Не обошли стороной и эпидемиологическую обстановку. Заболеваемость коронавирусом за неделю выросла на 29%. При этом ревакцинация завершена на 60%. На совещании Радий Хабиров поздравил коллектив Роспотребнадзора со 100-летним юбилеем и наградил руководителя управления Анну Казак орденом Салавата Юлаева. Также он поздравил башкирских спортсменов, которые завоевали семь медалей чемпионата мира по борьбе на поясах в Узбекистане.
На совещании рассказали о проходящем в эти дни конгрессе «Транспорт и строительство», который проводится в Уфе на площадке чемпионата «Ворлдскиллс». Подготовлена насыщенная программа и выставка, в том числе и с авиатехникой. Форум продлили еще на один день, до 23 числа. Радий Хабиров поручил активнее привлекать на экскурсии школьников и студентов в рамках профориентационной работы. Для посещения приглашаются и все остальные жители региона.