В Уфе состоялся фестиваль патриотической песни «Боевая высота»

Важно, что звучат именно авторские патриотические песни, потому что это глас народа, глас современности. Не будем скрывать, что еще не до всех дошло: идет большая схватка между Россией и всем остальным миром, который, к сожалению, сделал Украину тараном агрессии на наш суверенитет, экономический, культурный.

Денис Майданов, заслуженный артист России