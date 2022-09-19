В Уфе состоялся фестиваль патриотической песни «Боевая высота»

Солдатская каша, военные песни и выставка боевой техники. В этнопарке «Ватан» прошел фестиваль патриотической песни «Боевая высота». Со сцены звучали всем известные и современные патриотические композиции.
Хедлайнером вечера стал Денис Майданов. Артист заверил, что для фестиваля подготовил свои лучшие хиты.
Фестиваль «Боевая высота» проходит в республике уже седьмой раз. Помимо концерта, зрители могли попробовать солдатскую кашу или посетить выставку, где можно было ознакомиться не только с бронетехникой, но и с экспонатами, найденными поисковиками в местах боёв Великой Отечественной войны. Участниками фестиваля стали 700 человек из разных регионов.