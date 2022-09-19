В Уфе состоялся фестиваль патриотической песни «Боевая высота»

Солдатская каша, военные песни и выставка боевой техники. В этнопарке «Ватан» прошел фестиваль патриотической песни «Боевая высота». Со сцены звучали всем известные и современные патриотические композиции.

Хедлайнером вечера стал Денис Майданов. Артист заверил, что для фестиваля подготовил свои лучшие хиты.

Важно, что звучат именно авторские патриотические песни, потому что это глас народа, глас современности. Не будем скрывать, что еще не до всех дошло: идет большая схватка между Россией и всем остальным миром, который, к сожалению, сделал Украину тараном агрессии на наш суверенитет, экономический, культурный.

Денис Майданов, заслуженный артист России
Фото №1 - В Уфе состоялся фестиваль патриотической песни «Боевая высота»

Фестиваль «Боевая высота» проходит в республике уже седьмой раз. Помимо концерта, зрители могли попробовать солдатскую кашу или посетить выставку, где можно было ознакомиться не только с бронетехникой, но и с экспонатами, найденными поисковиками в местах боёв Великой Отечественной войны.  Участниками фестиваля  стали 700 человек из разных регионов.

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