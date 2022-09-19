В Башкирии прошел кросс в память о погибшем во время спецоперации Марате Давлянове

Кросс в память о герое. В деревне Асы Архангельского района прошло открытое соревнование в память о погибшем во время спецоперации на Украине Марате Давлянове. Ветеран боевых действий добровольно отправился на защиту жителей Донбасса. Верным присяге он остался до конца.
Ни дождь, ни ветер не помешали спортсменам преодолеть уже мокрую и скользкую трассу. Никто не сдался, как не сдался и Марат Давлянов в зоне проведения специальной военной операции на Донбассе. Почтить память героя приехали более 150 участников из Архангельского и ближайших районов.
Марат Давлянов родился и вырос в селе Абзаново. После окончания школы поступил в речное училище, где обучался четыре года. В 1985 году был призван в ряды Советской армии. После службы более 14 лет работал в структуре МВД старшим уполномоченным уголовного розыска. Ушел на пенсию майором.
Многие участники забега не знали Марата Давлянова лично, но всем теперь известен его боевой путь. Он был примерным отцом и мужем, надёжным другом и боевым товарищем, который никогда не бросал в трудную минуту. О таких говорят: один на миллион. В память о нём до финиша добежал каждый участник.
Легкоатлетический марафон имени Марата Давлянова сделают ежегодным. Навечно в памяти он останется и в родном селе Абзаново. Решается вопрос о присвоении имени героя школе и одной из улиц в населенном пункте.