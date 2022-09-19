В Башкирии прошел кросс в память о погибшем во время спецоперации Марате Давлянове

Кросс в память о герое. В деревне Асы Архангельского района прошло открытое соревнование в память о погибшем во время спецоперации на Украине Марате Давлянове. Ветеран боевых действий добровольно отправился на защиту жителей Донбасса. Верным присяге он остался до конца.

Ни дождь, ни ветер не помешали спортсменам преодолеть уже мокрую и скользкую трассу. Никто не сдался, как не сдался и Марат Давлянов в зоне проведения специальной военной операции на Донбассе. Почтить память героя приехали более 150 участников из Архангельского и ближайших районов.

Приглашены не только жители нашего района, есть также гости из Гафурийского, Кармаскалинского, Уфимского районов, из города Межгорье приехали. У нас традиция такая – мы проводим только открытые районные соревнования. Поэтому не только местные участвуют, но и гости. У профессионалов дистанция 7,5 км, у любителей – 2,5 км, ну а для женщин укороченная дистанция – 920 метров. Роберт Файзуллин, организатор соревнований

Марат Давлянов родился и вырос в селе Абзаново. После окончания школы поступил в речное училище, где обучался четыре года. В 1985 году был призван в ряды Советской армии. После службы более 14 лет работал в структуре МВД старшим уполномоченным уголовного розыска. Ушел на пенсию майором.

Он 14 лет отдал работе в милиции. Занимался спортом постоянно, чтобы поддерживать себя в форме. Занимался самбо, рукопашным боем, и бегом. Благодаря бегу он избавился от болезней. У него сахарный диабет был. Каждый день по 7 км он пробегал. Фархетдин Давлянов, родственник Марата Давлянова

Многие участники забега не знали Марата Давлянова лично, но всем теперь известен его боевой путь. Он был примерным отцом и мужем, надёжным другом и боевым товарищем, который никогда не бросал в трудную минуту. О таких говорят: один на миллион. В память о нём до финиша добежал каждый участник.

Дистанция понравилась, такая рабочая. Пришлось поработать и с погодой, и с трассой, и с глиной, и с камнями. Были дела, конечно, но я не мог сюда не приехать. Приехал поддержать замечательного человека, почтить память хотя бы бегом. Сказать, что мы его помним и будем помнить его подвиги. Владимир Алёшин, участник соревнований /Кармаскалинский район/