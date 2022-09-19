ФК «Уфа» одержал первую победу под руководством Дениса Попова

Накануне «горожане» на поле стадиона «Нефтяник» в рамках Первой лиги принимали «Краснодар-2». Уже в дебюте встречи хозяева открыли счёт, после подачи с углового мяч в ворота гостей отправил Иван Темников.

В начале второго тайма «Уфа» осталась в меньшинстве после удаления Кэтэлина Карпа. Однако это не помешало хозяевам закрепить преимущество – ещё один гол после углового забил Константин Плиев. Окончательный счёт установил Руслан Апеков, забивший за «Краснодар-2» с пенальти. «Уфа» победила со счётом 2:1 и поднялась на 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч горожане проведут на выезде против тольяттинского «Акрона».