В Уфе продолжается первенство России по биатлону среди юниоров до 21 года

Накануне прошла роллер-эстафета, в которой приняли участие сразу 23 команды. Республика Башкортостан выставила на гонку три четвёрки, одна из которых с первых кругов трассы взяла лидерство. Ненамного отставала от нашей команды и сборная Татарстана.

В том году я на этом этапе тоже бежал второй этап, со спуска упал, лодыжку сломал, в этом году я ещё не восстановился, тяжело бежится мне.

Сергей Баранов, мастер спорта по биатлону /Республика Татарстан/

Третий участник эстафетной четвёрки Родион Травников сумел обеспечить большой отрыв сборной Башкортостана, а Данил Матерков принёс нашей команде итоговую победу в эстафете. Второе место осталось за сборной Ханты-Мансийского автономного округа, тройку призёров замкнула команда из Санкт-Петербурга. Первенство России по биатлону в Уфе завершится завтра двумя кросс-спринтами.

Фото №1 - В Уфе продолжается первенство России по биатлону среди юниоров до 21 года

Удалось сработать чисто на первом огневом рубеже, хотелось бы на втором повторить такую же работу. Но гонка была довольно скоростной, немного поднаелся и только с дополнительными патронами удалось поразить другие мишени.

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