В Уфе продолжается первенство России по биатлону среди юниоров до 21 года

Накануне прошла роллер-эстафета, в которой приняли участие сразу 23 команды. Республика Башкортостан выставила на гонку три четвёрки, одна из которых с первых кругов трассы взяла лидерство. Ненамного отставала от нашей команды и сборная Татарстана.
Третий участник эстафетной четвёрки Родион Травников сумел обеспечить большой отрыв сборной Башкортостана, а Данил Матерков принёс нашей команде итоговую победу в эстафете. Второе место осталось за сборной Ханты-Мансийского автономного округа, тройку призёров замкнула команда из Санкт-Петербурга. Первенство России по биатлону в Уфе завершится завтра двумя кросс-спринтами.