В Башкирии за сутки в авариях погибли три человека

Госавтоинспекция Башкирии сообщает, что за сутки в регионе в дорожно-транспортных происшествиях погибли три человека.

Так, в Белокатайском районе на 6 км автодороги Ургала-Злоказово 39-летний мужчина на мотоцикле не справился с управлением и допустил съезд в дороге. Водитель двухколесного транспорта врезался в дерево и получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. При этом документов на транспорт у погибшего не было.

В Мечетлинском районе на 2 км автодороги Алегазово-Большекызылбаево 42-летний водитель без прав на «Ниссан Альмера» также допустил съезд в кювет. Машина опрокинулась. Водитель скончался сразу.

В Абзелиловском районе между населенными пунктами Атавды и Северный 25-летний парень на «Митсубиси Лансер» допустил наезд на 48-летнего пешехода. Мужчина внезапно вышел на проезжую часть в темное время суток. Пострадавший получил многочисленные травмы, от которых скончался. По предварительной информации, погибший пешеход был пьян.