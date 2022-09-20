Врачи Башкирии спасли беременную пациентку и её ребёнка

Врачи Башкирии помогли беременной пациентке и её новорожденному. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В родильный дом Нефтекамска доставили беременную из Янаульского района. На 43 неделе беременности у женщины начались схватки. Врачи диагностировали у пациентки артериальную гипертензию до 200/130, генерализованные отеки. Это состояние тяжелой преэклампсии, которое являлось угрожающим для жизни женщины и ее плода.

Женщина во время беременности наблюдалась в частной клинике, а, когда её доставили в больницу Нефтекамска, выяснилось, что перевезти пациентку в Республиканский клинический перинатальный центр санавиацией уже невозможно из-за ухудшения её состояния. Была организована консультация врачей городской больницы с акушерским дистанционным консультативным центром РКПЦ.

Врачи приняли решение о проведении экстренного родоразрешения путём кесарева сечения. К счастью, операция прошла успешно. На свет появился здоровый малыш весом 4 кг.