В Башкирии полуторагодовалый малыш застрял в 6-метровой трубе

Жуткий случай произошёл 19 сентября в Кугарчинском районе. В деревне 1-е Тупчаново полуторагодовалый малыш провалился в трубу.
Как сообщает МЧС региона, ребёнок упал в пустую трубу диаметром 30 см и глубиной 6 метров вниз головой, когда ползал по дому. Малыш застрял на середине трубы. Родители мальчика вызвали экстренные службы.
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС России от пожарно-спасательной части 84, а также спасатели госкомитета по ЧС из города Кумертау. Им удалось вызволить ребенка из трубы. На это спасателям потребовалось около двух часов.
Ребёнка доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб мягких тканей и лёгкое переохлаждение.
Фото: МЧС по РБ.