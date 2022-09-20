В Башкирии полуторагодовалый малыш застрял в 6-метровой трубе

Жуткий случай произошёл 19 сентября в Кугарчинском районе. В деревне 1-е Тупчаново полуторагодовалый малыш провалился в трубу.

Фото №1 - В Башкирии полуторагодовалый малыш застрял в 6-метровой трубе

Как сообщает МЧС региона, ребёнок упал в пустую трубу диаметром 30 см и глубиной 6 метров вниз головой, когда ползал по дому. Малыш застрял на середине трубы. Родители мальчика вызвали экстренные службы.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС России от пожарно-спасательной части 84, а также спасатели госкомитета по ЧС из города Кумертау. Им удалось вызволить ребенка из трубы. На это спасателям потребовалось около двух часов.

Фото №2 - В Башкирии полуторагодовалый малыш застрял в 6-метровой трубе

Ребёнка доставили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное. Врачи диагностировали у пострадавшего ушиб мягких тканей и лёгкое переохлаждение.

Фото: МЧС по РБ. 

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