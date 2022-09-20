В Уфе прошли соревнования по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях

В Уфе прошли соревнования по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях среди всех экипажей подразделений пожарно-спасательного гарнизона. Лучшего из лучших выявляли среди 11 экипажей на затонском автодроме.

Это не развлекательный конкурс и не игровая эстафета. Участники заездов – бойцы подразделений Главного управления республиканского МЧС. От того, насколько быстро они пройдут испытания, может зависеть чья-то жизнь уже в реальных условиях.

Пожарным необходимо выполнить несколько заданий на точность и скорость. В частности, водителям служебных автомобилей надо проехать «змейку», преодолеть скоростной участок, заехать задним ходом в бокс и даже во время движения успеть перевесить специальное кольцо с одной стойки на другую.

Всего на старт вышли 11 сильнейших экипажей подразделений пожарно-спасательного гарнизона. Соревнования состояли из десяти этапов. В каждом свои критерии, за нарушения которых командам начислялись штрафные секунды.

Для большинства участников это первые «пожарные гонки», но есть здесь и бывалые. Например, личный состав СПСЧ, которые стали лучшими среди отрядов пожарно-спасательных частей Уфы.