В Уфе стартовал фестиваль по боксу «Башкортостан – республика сильных»

В спортшколе имени Николая Валуева в Уфе взял начало фестиваль по боксу «Башкортостан – республика сильных». Мероприятие проводится при поддержке грантов Главы региона. К форуму присоединились около 800 детей – боксёров и тех, кто только хочет научиться этому виду спорта. 

Показываем также показательные бои, чтобы молодёжь заинтересовалась боксом. Наша основная цель, что бокс открыт, что бокс за молодёжь.

Ирик Мухамедьяров, директор ГБУ СШОР по боксу Республики Башкортостан имени Николая Валуева

Главным гостем фестиваля стал мастер спорта международного класса и один из лидеров сборной России Артур Субхканкулов. Он и провёл мастер-класс для детей, показав азы бокса. Спортивный фестиваль будет организован ещё трёх городах республики – Нефтекамске, Октябрьском и Баймаке.

Очень рад присутствовать здесь, рад, что республика организует такие мероприятия. Для подрастающего поколения кто-то уйдет, кто-то придет. В бокс приведёт это гораздо больше людей.

Артур Субханкулов, мастер спорта международного класса по боксу
Акции БСТ
БАШКОРТТАР-БСТ