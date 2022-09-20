В Уфе стартовал фестиваль по боксу «Башкортостан – республика сильных»

В спортшколе имени Николая Валуева в Уфе взял начало фестиваль по боксу «Башкортостан – республика сильных». Мероприятие проводится при поддержке грантов Главы региона. К форуму присоединились около 800 детей – боксёров и тех, кто только хочет научиться этому виду спорта.