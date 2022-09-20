В Уфе стартовал фестиваль по боксу «Башкортостан – республика сильных»

В спортшколе имени Николая Валуева в Уфе взял начало фестиваль по боксу «Башкортостан – республика сильных». Мероприятие проводится при поддержке грантов Главы региона. К форуму присоединились около 800 детей – боксёров и тех, кто только хочет научиться этому виду спорта.
Главным гостем фестиваля стал мастер спорта международного класса и один из лидеров сборной России Артур Субхканкулов. Он и провёл мастер-класс для детей, показав азы бокса. Спортивный фестиваль будет организован ещё трёх городах республики – Нефтекамске, Октябрьском и Баймаке.