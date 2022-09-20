Джефф Монсон поборется за Кубок БАГСУ

Предстоящее мероприятие обсудили на пресс-конференции в Уфе.
В конце сентября в столице Башкортостана пройдет турнир грэпплингу UWW на кубок БАГСУ. В нем примут участие более 150 человек от 18 лет и старше.
Усилят конкуренцию представители сборных Подмосковья и Тюмени. Апогеем состязаний станет бой Джеффа Монсона и Евгения Долгарева из Октябрьского, который тоже является мастером спорта России по рукопашному бою, многократным призером чемпионата страны, обладателем пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу.