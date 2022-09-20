В Уфе прошел фестиваль по национальным и народным видам спорта памяти Гулуса Агзамова

В Уфе состоялся республиканский фестиваль по национальным и народным видам спорта памяти Гулуса Агзамова. Соревнования прошли в четырёх дисциплинах. Спортсмены выявляли сильнейших в борьбе курэш, мас-рестлинге, гиревом спорте и армрестлинге. Для кого-то это были дебютные победы, другие рассматривали фестиваль как подготовку к первенству России.
Элина Наврузова решила поучаствовать в соревнованиях всего за три дня до старта. Прошла отбор в Миякинском районе, победила и отправилась в Уфу. Раньше девочка занималась художественной гимнастикой и вольной борьбой. Дебют в мас-рестлинге получился удачным. В упорном поединке за третье место она всё-таки вырвала у соперницы не только палку, но и бронзовую медаль.
А вот Ильнар Насретдинов из Федоровского района не испытал на соревнованиях никаких проблем. За один день он решил поучаствовать в турнирах по борьбе курэш и масс-рестлингу. Остановить Ильнара никто не сумел.
Соревнования по масс-рестлингу собрали в этом году рекордные 200 участников. На кону был и отбор на первенство России. Кто-то готовился к соревнованиям целенаправленно, кто-то приходил из других видов спорта. Например, хоккеист Егор Алаторцев, занявший третье место.
В рамках фестиваля прошёл и традиционный турнир по борьбе курэш. Больше 100 спортсменов в восьми весовых категориях определяли сильнейших. Лучшими стали борцы из Уфы, Стерлитамака и Октябрьского.
Ещё десять команд соревновались в гиревом спорте. Также в рамках фестиваля прошёл и турнир по армрестлингу.