Врачи в Уфе реконструировали пациентке лицо

Благодаря таланту врачей, им удалось сохранить пациентке глазное яблоко и зрение. На данный момент состояние женщины удовлетворительное. Послеоперационный оттек регрессирует, планируется снятие швов. Нужно будет время для восстановления. Сейчас в больнице ей оказывается должный уход. У неё есть высокие шансы вернуться к полноценной жизни.