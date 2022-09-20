Врачи в Уфе реконструировали пациентке лицо

В больнице №21 в Уфе врачи провели уникальную операцию. Медики помогли женщине с тяжелой сочетанной травмой на лице.
У пациентки диагностировали перелом костей средней зоны лица и орбиты глаза. Хирургам пришлось буквально заново собирать лицо черепа. Врачи убрали мелкие обломки костей и закрепили оставшиеся с помощью титановых пластин. Также медикам удалось произвести репозицию скулового комплекса.
Благодаря таланту врачей, им удалось сохранить пациентке глазное яблоко и зрение. На данный момент состояние женщины удовлетворительное. Послеоперационный оттек регрессирует, планируется снятие швов. Нужно будет время для восстановления. Сейчас в больнице ей оказывается должный уход. У неё есть высокие шансы вернуться к полноценной жизни.