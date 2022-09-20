Башкирия и Беларусь намерены искать новые точки роста для совместных взаимоотношений

Речь об этом пошла в ходе совещания правительстве. Товарооборот между двумя регионами ожидается на уровне 300 млн долларов. Особое внимание уделяется промышленной кооперации, сотрудничеству в сельском хозяйстве.

По словам Радия Хабирова, до 2024 года разработана дорожная карта, из которой четверть мероприятий уже выполнена. Хорошие примеры совместной работы с Минским тракторным заводом, компанией «Гомсельмаш». Большие перспективы и на сотрудничество с Минским автозаводом по производству троллейбуса «Горожанин», который был спроектирован в Уфе. Также есть интерес к реализации совместного с МАЗом проекта по локализации производства шасси и спецтехники в Башкортостане. Власти республики намерены изучить опыт белорусских коллег в части безопасности на дорогах. Кроме того, стороны обсудили вопрос создания в Башкортостане кластера, в котором намерены организовать производство станков для предприятий страны.

В условиях санкционного давления мы испытываем необходимость сельхозтехники коммунальной техники, вообще большого объема изделий, которое производится в Беларуси. Для того, чтобы нашим белорусским партнерам было удобно формировать свой план производства и продажи на определенный период, нам – понимать, что нам нужно и закладывать это в бюджет, мы договорились создать долгосрочные программы. Это один из самых важных итогов нашей сегодняшней встречи. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Премьер Белоруссии Роман Головченко в свою очередь отметил, что делегация прибыла во всеоружии. В ее составе – руководители крупнейших предприятий. В ходе визита необходимо вычислить трудности в совместной работе и наметить пути дальнейшего развития. Необходимо в кооперации создавать новые продукты, востребованные в различных отраслях экономики. Завтра в Уфе будет дан старт реализации масштабного проекта белорусского предприятия «АМКОДОР» по производству оборудования для обработки зерна. Белорусские партнеры также могут стать основными поставщиками лифтов для домов.

У нас сотрудничество многоплановое, это не только экспортные и импортные взаимные поставки, которые тоже в этом году демонстрируют хороший результат, но и кооперационные проекты. Это крайне важно для того, чтобы мы смогли объединить наш научный и производственный потенциал, об этом тоже речь шла. В этом вопросе мы имеем полную поддержку от наших башкортостанских друзей. В течение сегодняшнего вечера и завтрашнего утра будем докручивать все нюансы. Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь