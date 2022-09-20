Башкирия и Беларусь намерены искать новые точки роста для совместных взаимоотношений

Речь об этом пошла в ходе совещания правительстве. Товарооборот между двумя регионами ожидается на уровне 300 млн долларов. Особое внимание уделяется промышленной кооперации, сотрудничеству в сельском хозяйстве.
По словам Радия Хабирова, до 2024 года разработана дорожная карта, из которой четверть мероприятий уже выполнена. Хорошие примеры совместной работы с Минским тракторным заводом, компанией «Гомсельмаш». Большие перспективы и на сотрудничество с Минским автозаводом по производству троллейбуса «Горожанин», который был спроектирован в Уфе. Также есть интерес к реализации совместного с МАЗом проекта по локализации производства шасси и спецтехники в Башкортостане. Власти республики намерены изучить опыт белорусских коллег в части безопасности на дорогах. Кроме того, стороны обсудили вопрос создания в Башкортостане кластера, в котором намерены организовать производство станков для предприятий страны.
Премьер Белоруссии Роман Головченко в свою очередь отметил, что делегация прибыла во всеоружии. В ее составе – руководители крупнейших предприятий. В ходе визита необходимо вычислить трудности в совместной работе и наметить пути дальнейшего развития. Необходимо в кооперации создавать новые продукты, востребованные в различных отраслях экономики. Завтра в Уфе будет дан старт реализации масштабного проекта белорусского предприятия «АМКОДОР» по производству оборудования для обработки зерна. Белорусские партнеры также могут стать основными поставщиками лифтов для домов.
И сегодня же Радий Хабиров продемонстрировал Роману Головченко возможности Центра управления республикой. Премьер-министру Беларуси показали, как работает система сбора и аналитики информации со всех уголков республики, как выстроена работа по решению проблемных вопросов, поступающих от жителей региона в социальных сетях.