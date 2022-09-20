Газификация и соцобъекты: Радий Хабиров посетил Иглинский район

Село Майский в Иглинском районе газифицируют. Об этом Радий Хабиров рассказал во время встречи с местными жителями. Также Глава Башкортостана осмотрел ряд социальных объектов.

На опытных фельдшерах держится медицина на селе. Ляйля Кайгаева в профессии уже более 47 лет, и даже когда ФАП находился в старом деревянном здании без удобств, не оставила своих пациентов. А их более 400 человек из трех деревень. В декабре прошлого года в селе открыли новый ФАП. Модульное здание построено в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Из бюджета на эти цели выделили 3 миллиона 200 тысяч рублей, ещё на более чем полмиллиона закупили современное медицинское оборудование и мебель.

В селе Майский глава республики также посетил школу. Её открыли в 1939 году, а с 2015 года реорганизовали в начальную. В одноэтажном здании учатся шесть детей. Старшеклассники из Майского получают образование в Улу-Теляке, куда их отвозят на школьном автобусе.

В школе чисто и тепло, дали отопление, учиться комфортно. Оборудования и книг хватает, хотелось бы новые компьютеры только, потому что устарел компьютерный класс. Наталья Биктимирова, учитель начальных классов школы с. Майский

После посещения социальных объектов Радий Хабиров встретился с местными жителями. У людей накопились вопросы, которые они смогли задать лично Главе Башкортостана.

Во время общения с сельчанами руководитель региона обсудил планы по развитию инженерной и социальной инфраструктуры. Местные жители рассказали, что один из главных вопросов – отсутствие централизованного газоснабжения. Отапливать дома приходится электронагревателями или дровами.

Постараемся до 2024 года, но в 2025 точно будет. Иглино рядом с Уфой, и газа нет, это ужасно. Программа есть, деньги найдём. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан