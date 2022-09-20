Газификация и соцобъекты: Радий Хабиров посетил Иглинский район

Село Майский в Иглинском районе газифицируют. Об этом Радий Хабиров рассказал во время встречи с местными жителями. Также Глава Башкортостана осмотрел ряд социальных объектов.
На опытных фельдшерах держится медицина на селе. Ляйля Кайгаева в профессии уже более 47 лет, и даже когда ФАП находился в старом деревянном здании без удобств, не оставила своих пациентов. А их более 400 человек из трех деревень. В декабре прошлого года в селе открыли новый ФАП. Модульное здание построено в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Из бюджета на эти цели выделили 3 миллиона 200 тысяч рублей, ещё на более чем полмиллиона закупили современное медицинское оборудование и мебель.
В селе Майский глава республики также посетил школу. Её открыли в 1939 году, а с 2015 года реорганизовали в начальную. В одноэтажном здании учатся шесть детей. Старшеклассники из Майского получают образование в Улу-Теляке, куда их отвозят на школьном автобусе.
После посещения социальных объектов Радий Хабиров встретился с местными жителями. У людей накопились вопросы, которые они смогли задать лично Главе Башкортостана.
Во время общения с сельчанами руководитель региона обсудил планы по развитию инженерной и социальной инфраструктуры. Местные жители рассказали, что один из главных вопросов – отсутствие централизованного газоснабжения. Отапливать дома приходится электронагревателями или дровами.
По программе догазификации, которую инициировал Президент России Владимир Путин, до границ земельных участков домовладений голубое топливо подведут бесплатно. После этого уже по республиканской программе граждане из льготной категории смогут подать заявку на получение сертификата на газификацию дома номиналом до 100 тысяч рублей.