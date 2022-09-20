В Уфе завершилось юниорское первенство России по биатлону

В нем приняли участие спортсмены из 26 субъектов страны. В заключительный день соревнований юниоры и юниорки преодолели дистанцию кросс-спринта. В этой дисциплине биатлона спортсмены перемещаются бегом, а не на лыжероллерах.

Кросс для большинства биатлонистов – непростое испытание. Тем более в завершении ответственных соревнований, когда уже накопилась усталость. Главной надеждой башкирского биатлона в кросс-спринте был Родион Травников. Домашнее первенство для него сложилось отлично. Серебро в гонке на 15 километров и золото в эстафете. Но в спринте до пьедестала немного не хватило. Родион финишировал пятым, несмотря на точную стрельбу.

Стрельбу получилось отработать хорошо, но самочувствие было на троечку. Потому что первые две гонки пробежали, очень сильно устали. Боролись в каждой гонке за подиум. Усталость накопилась. Родион Травников, призер первенства России по биатлону

Точные попадания на рубеже – не залог высокого места. У каждого из призеров как минимум по одному промаху. На третью позицию поднялся Станислав Ильиных из Ханты-Мансийска, на вторую – Сергей Темкин из Удмуртской республики, а победителем кросс-спринта стал Алексей Ковалев из Смоленской области.

У меня он неплохо получался с детских лет. Как-то так вышло, что у нас с кроссом любовь какая-то получилась. Алексей Ковалев, победитель первенства России по биатлону

Женская гонка подарила еще одно сильное выступление представителя Башкортостана. Анастасия Айгильдина стала одной из двух спортсменок, не допустивших промахов на рубеже. Этого хватило для попадания в шестерку сильнейших. Однако такой результат расстроил Анастасию. Победительницей же стала Алина Плицева из Удмуртии.

Сегодня гонка непростая была. С утра проснулась, и бежать особо не хотелось. Кросс все равно тяжелее бежится, чем на роллерах. Грандиозных целей себе не ставила. Алина Плицева, победительница первенства России по биатлону

После реконструкции комплекса и обновления асфальтового покрытия в Уфе все чаще проводят важные биатлонные соревнования. В марте здесь прошли этап кубка России и Спартакиада учащихся. Летом в столице республики тренировалась основная национальная команда. Юниорское первенство стало важным шагом к подготовке к зимнему сезону.

У нас было 119 ребят и 89 девушек. Это говорит о хорошем состоянии развития биатлона среди молодежи. Возьмите сегодняшний день: первые шесть мест – представители разных территорий. Вадим Мелихов, почетный вице-президент Союза биатлонистов России