Британские компании охотно поддерживают переход на 4-дневную рабочую неделю

Большинство британских компаний поддерживает идею перехода на 4-дневную рабочую неделю. Исследование по внедрению четырехдневной рабочей недели, показало, что 86% компаний, участвующих в этом эксперименте, намерены сохранить такой режим работы и после его завершения.
В исследовании были изучены промежуточные результаты эксперимента, который начался в июне и должен закончиться в ноябре текущего года. 78% руководителей компаний назвали переход на четырехдневную рабочую неделю «гладким» и лишь 2% испытали с этим серьезные трудности.
88% компаний, принявших участие в эксперименте, находят такой график работы более удобным и эффективным. Многие компании отметили, что выросла производительность. По словам разработчиков этой идеи, не все компании, пожелавшие участвовать в эксперименте, доходят до его реализации, многие отказываются уже на этапе планирования.
Основные трудности, которые испытывают компании при переходе на 4-дневную рабочую неделю – перестройка 5-дневного рабочего процесса на новый график и улучшение рабочих процессов таким образом, чтобы производительность осталась на прежнем уровне при сокращении рабочих дней.