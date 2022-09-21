В Башкирии на базе отдыха организовали смену для детей с диабетом

Лагерь без сладкого. На базе отдыха в селе Охлебинино Иглинского района организовали трехдневный заезд под названием «Диатуса» для детей, которые болеют сахарным диабетом, а также для их родителей.
Идею в рамках проекта «Знание – в помощь» удалось реализовать благодаря президентскому гранту на развитие гражданского общества. В программе – медицинские лекции, психологическая, правовая поддержка, консультации о лекарственном обеспечении.
Ребята, объединённые одной проблемы, смогли познакомиться и подружиться, поделиться своими историями. Сегодня в республике, по официальным данным, около 1500 детей болеют сахарным диабетом.