В уфимском ТЮЗе показали спектакль по пьесам школьников

В Уфимском театре юного зрителя состоялся показ спектакля-альманаха по пьесам школьников. Десять мини-пьес объединили в один спектакль.

Роли исполняли профессиональные актеры театра. В центре сюжета – внутренние переживания детей, тема школьного буллинга, поиски дружбы, взаимопомощь, первая влюбленность. Участниками проекта «О чем я молчу» стали школьники из Уфы и Уфимского района.

Каждую группу школьников курировали профессиональные драматурги из разных городов России. Написание пьес у детей заняло около недели. В зрительном зале были не только авторы пьес и их друзья, но и родители, и учителя.