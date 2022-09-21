В Башкирии на границе с регионами организованы ветеринарные посты

В Башкирии на границе с соседними регионами были организованы ветеринарные посты. Такая мера связана с выявлением очагов африканской чумы свиней.
Выездные профмероприятия проводятся специалистами ветеринарной службы республики и территориального Росельхознадзора совместно с ГИБДД РБ. Главная их цель — сохранение эпизоотического благополучия. Необходим контроль за несанкционированным ввозом свиней, проверка ветеринарных сопроводительных документов на перевозимых животных и продукцию свиноводства.
На территории соседней республики зарегистрировано уже 11 очагов африканской чумы свиней.