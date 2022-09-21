В Башкирии санавиация доставила в больницу мальчика, застрявшего в трубе

19 сентября в деревне Первое Тупчаново Кугарчинского района произошёл несчастный случай – полуторагодовалый малыш застрял в трубе.
Напомним, малыш случайно залез в трубу диаметром 30 см и глубиной 6 метров, когда ползал по дому. Спасатели почти два часа доставали ребёнка из западни. К счастью, малыш остался жив, однако получил телесные повреждения и переохлаждение.
Как сообщает министерство здравоохранения, маленького пациента экстренно доставили в реанимационное отделение Мраковской ЦРБ. После необходимой первой помощи санитарная авиация доставила малыша в Республиканскую детскую клиническую больницу для улучшения состояния и дальнейшего лечения.