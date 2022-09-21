Эксперты из Башкирии высказали свое мнение о частичной мобилизации

Сегодня, 21 сентября, Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Своё мнение по данному факту высказали эксперты из Башкирии.
Принятое решение Владимир Путин назвал «в полной мере адекватной угрозам, с которыми сталкивается страна».
По мнению председателя Госсобрания РБ Константина Толкачева, частичная мобилизация – это вынужденная мера, сообщил он в ходе беседы с ИА «Башинформ».
В политике ведущими методами являются убеждение и принуждение. К сожалению, убеждение, которое было положено в основу наших взаимоотношений с Украиной и так называемым «коллективным Западом», не дало эффекта, воспринималось как слабость. Именно они вынудили нас сместить акценты на принуждение, хотя российская сторона всячески противилась этому долгое время. Объявленная частичная мобилизация – вынужденная мера. Она позволит ускорить эффективное выполнение задач, поставленных Верховным главнокомандующим. Любая война заканчивается миром, и чем раньше это осознают киевские власти и их кураторы и войдут в активный переговорный процесс, тем будет лучше не только для нашего государства, но и для Украины и всего мира.Константина Толкачева, председатель Госсобрания РБ
Руководитель республиканского исполкома ОНФ Башкирии Виталий Брыкин придерживается того же мнения.
Президент сделал все возможное, чтобы мобилизации не было. Ее бы не было, если бы Запад не начал войну против нас. И начали они ее не в этом году, а гораздо раньше. По сути, нам не оставили выбора. Мы начали специальную военную операцию армией мирного времени. Мы вступили в эту историю с надеждой на то, что здравый смысл все-таки победит. Но воевать с Россией руками украинцев оказалось для Запада очень соблазнительной идеей. Республика уже внесла свой вклад в будущую победу. Два батальона добровольцев, подготовленных и обеспеченных всем необходимым, отправлены на фронт. С февраля на Украине находится наша алкинская инженерная бригада. Важно, что помощь воинским подразделениям оказывается не только региональной властью, но и простыми гражданами, которые готовы делиться с военнослужащими самым необходимым. В региональном исполкоме Народного фронта мы продолжаем собирать гуманитарную помощь и отправлять ее на Донбасс. Как для воинских подразделений ЛНР и ДНР, так и для мирного населения.Виталий Брыкин, руководитель республиканского исполкома ОНФ Башкирии
А вот слова руководителя аппарата ОП РБ Шамиля Валеева.
Такие меры были ожидаемые мной с 24 февраля, поскольку наивно планировать «блицкриг», когда против твоей страны целая зомбированная страна, где более 40 млн человек, которую оснащает коллективный Запад, значительная часть мира. В традициях Башкортостана быть на передовой войны. Башкиры, наши деды и прадеды, в Великую Отечественную войну и во всех локальных конфликтах послевоенных защищали свою родину. Сейчас такой момент настал. Мы с тревогой и надеждой вглядываемся в будущее и надеемся, что СВО завершится полной защитой суверенитета нашей Родины, защиты жизней миллионов людей, близких нам братьев и сестёр, которые проживают на территории бывшей Украинской ССР. Верю и в нашу экономику мобилизованную, и в нашу оборонную промышленность, и в то, что наши отцы-командиры будут действовать самым щадящим образом по отношению к собственным войскам, по отношению к мирным жителям наших будущих новых территорий и беспощадны по отношению к националистическим уродливым образованиям, которые в виде параллельных структур сформировались в некогда братской Украине.Шамиль Валеев, руководитель аппарата ОП РБ
Также ситуацию прокомментировал генерал-майор в запасе, бывший военный комиссар РБ Игорь Харченко.
Верховный главнокомандующий в первую очередь определяет политику страны в отношении иностранных государств, поэтому в данном случае частичная мобилизация - это его право, определенное федеральными законами, на основании того, что необходима защита государства, а она сейчас является реальностью. Жители Белгородской области покидают свои селения близ границ. Будет референдум в нескольких областях и республиках бывшей Украины, в связи с этим нужно организовывать мобилизацию, чтобы защитить территории, которые фактически находятся под нашей опекой, под нашей защитой. Каждый день гибнет по 13-18 человек гражданского населения. Частичная мобилизация обеспечит 250-300 тысяч военнослужащих. Такое количество нам будет необходимо для того, чтобы весь фронт, который есть на территории Украины, оставался устойчивым, и была возможность организовывать очистку областей, и в первую очередь ДНР от националистов и уже можно сказать от натовских военнослужащих, которые там находятся.Игорь Харченко, генерал-майор в запасе, бывший военный комиссар РБ
Депутат Госсобрания-Курултая РБ Яков Кугубаев после речи Владимира Путина написал на своей странице в соцсетях пост.
После развала Советского Союза западные демократы создавали на ее обломках сателлитов, унижая и заставляя нас мириться с чуждыми нам ценностями, создавая почву для уничтожения нашей промышленности и высокотехнологичных производств, отводя нам роль «мировой бензоколонки». Мы с вами терпели это более 30 лет. Жили по их планам и почитали их вассалов в бизнесе, политике, творчестве, в чем, безусловно, наша слабость и вина. Но сейчас маски сброшены. Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и политике. Они запрещают нам — простым гражданам, покупать товары, въезжать в их страны, общаться. Отношение западных «партнеров» хорошо заметно по Украине с ее националистическими бандеровскими призывами убивать россиян и уничтожать все, что с нами связано. Это и явилось одной из причин начала СВО. На Западе, уже не стесняясь, прямо подталкивают Украину к завоеванию российских земель и не стыдясь говорят о разрушении России, намекая на территориальную целостность страны. В судьбе нашего народа заложено останавливать тех, кто стремится к мировому господству и пропагандирует свою национальную исключительность. Вместе отстоим наш многонациональный мир.Яков Кугубаев, депутат Госсобрания-Курултая РБ