Эксперты из Башкирии высказали свое мнение о частичной мобилизации

Президент сделал все возможное, чтобы мобилизации не было. Ее бы не было, если бы Запад не начал войну против нас. И начали они ее не в этом году, а гораздо раньше. По сути, нам не оставили выбора. Мы начали специальную военную операцию армией мирного времени. Мы вступили в эту историю с надеждой на то, что здравый смысл все-таки победит. Но воевать с Россией руками украинцев оказалось для Запада очень соблазнительной идеей. Республика уже внесла свой вклад в будущую победу. Два батальона добровольцев, подготовленных и обеспеченных всем необходимым, отправлены на фронт. С февраля на Украине находится наша алкинская инженерная бригада. Важно, что помощь воинским подразделениям оказывается не только региональной властью, но и простыми гражданами, которые готовы делиться с военнослужащими самым необходимым. В региональном исполкоме Народного фронта мы продолжаем собирать гуманитарную помощь и отправлять ее на Донбасс. Как для воинских подразделений ЛНР и ДНР, так и для мирного населения.

Виталий Брыкин, руководитель республиканского исполкома ОНФ Башкирии