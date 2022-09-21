В Башкортостане создан мобилизационный штаб

В России объявлена частичная мобилизация. Она началась уже с сегодняшнего дня. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Причины принятия такого решения глава государства подробно объяснил в своем обращении.
По словам президента, Запад перешел все границы в попытке ослабить, разобщить и уничтожить нашу страну. При этом в ход пошел даже ядерный шантаж. Поэтому мобилизация – мера, необходимая для защиты суверенитета и территориальной целостности страны.
Между тем в республике уже создан мобилизационный штаб, который будет координировать работу по выполнению указа Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Комментируя его, Радий Хабиров заявил, что Башкортостан полностью поддерживает решение президента страны. Глава региона заявил, что в республике понимают необходимость проведения специальной военной операции, и выразил уверенность, что мы эффективно и в срок выполним задачи, поставленные главой государства.