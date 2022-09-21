В Башкортостане создан мобилизационный штаб

В России объявлена частичная мобилизация. Она началась уже с сегодняшнего дня. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Причины принятия такого решения глава государства подробно объяснил в своем обращении.

По словам президента, Запад перешел все границы в попытке ослабить, разобщить и уничтожить нашу страну. При этом в ход пошел даже ядерный шантаж. Поэтому мобилизация – мера, необходимая для защиты  суверенитета и территориальной целостности страны.

В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение, – оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся, – а именно: для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации, то есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных Сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Владимир Путин
Фото №1 - В Башкортостане создан мобилизационный штаб

Между тем в республике уже создан мобилизационный штаб, который будет координировать работу по выполнению указа Верховного главнокомандующего Владимира Путина. Комментируя его, Радий Хабиров  заявил, что  Башкортостан полностью поддерживает решение президента страны. Глава региона заявил, что в республике понимают необходимость проведения специальной военной операции, и выразил уверенность, что мы эффективно и в срок выполним задачи, поставленные главой государства.

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