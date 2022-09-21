В Башкирии организуют пункты голосования для переселенцев из Донбасса

Донбасс может стать частью России уже до конца месяца. Накануне власти Донецкой и Луганской народных республик, а также освобожденных территорий Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов, касающихся будущего этих территорий, и обратились к России с просьбой поддержать такой шаг.
В свою очередь Владимир Путин пообещал обеспечить безопасные условия для проведения голосования. Референдум во всех регионах состоится в период с 23 по 27 сентября. Решения руководителя страны поддержали жители Башкортостана.
Пункты голосования будут организованы и на территории нашей республики – в Стерлитамакском районе и в Уфе. Кроме того, будут выезды во все муниципалитеты, где находятся вынужденные переселенцы, чтобы они могли проголосовать на местах. И вот как комментируют обращение главы государства башкирские эксперты.