В Башкортостане дали старт строительству белорусского предприятия «Амкодор»

На нем будут производить оборудование для обработки зерна. Сегодня Радий Хабиров и премьер-министр Республики Беларусь заложили капсулу у основания завода. И сегодня же делегация побывала на открытии дилерского центра МАЗа, наметив планы на организацию совместного производства. Отметим, что это самая крупная госделегация, которая посетила Башкортостан, – в ней руководители крупнейших по мировым меркам заводов. Это говорит о том, что Башкортостан важен Беларуси как стратегический партнер.
Нет ничего невозможного – таков посыл сообщения, капсулу с которым закладывают для потомков. То, как быстро власти вышли на строительную площадку завода «Амкодор», – яркий тому пример. Крупнейший машиностроительный холдинг будет производить в Башкортостане зерносушильные комплексы, которые будут востребованы как внутри республики, так и по всей России.
Новый импульс развития башкирско-белорусские отношения получили после визита в Минск главы Башкортостана в декабре прошлого года. Уже этим летом между правительством республики и руководством завода было подписано соглашение о намерениях. И вот уже вбит первый колышек, ну а окончание стройки намечено на марта 2023-го.
Капсула заложена. Сейчас на площадке вовсю ведутся работы по созданию фундамента будущего предприятия. На то, чтобы возвести такой огромный завод, отведено чуть больше полугода. Это рекордные сроки.
Так же быстро власти прорабатывают вопросы сотрудничества в проекте с Минским автозаводом. Практически за полгода под Уфой построили дилерский центр.
А уже сейчас стороны говорят о готовности наладить совместное производство шасси и надстроек на базе МАЗа. К слову, предприятие полностью перешло на отечественные рельсы, используя белорусские и российские комплектующие. В сфере машиностроение стороны договорились разработать долгосрочную программу сотрудничества.
Перспективы взаимодействия есть и в сфере авиастроения. Делегация ознакомилась с деятельностью Уфимского моторостроительного производственного объединения. Радий Хабиров и Роман Головченко посетили цеха, где собирают авиационные и индустриальные двигатели. Гости также осмотрели завершающий этап технологической цепочки производства – испытание двигателей и проверка их работы на различных режимах. Уже сейчас очевидно: сотрудничество двух стран, которые находятся под самыми жесткими санкциями, сделает нас только сильнее.