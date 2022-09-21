В Башкортостане дали старт строительству белорусского предприятия «Амкодор»

На нем будут производить оборудование для обработки зерна. Сегодня Радий Хабиров и премьер-министр Республики Беларусь заложили капсулу у основания завода. И сегодня же делегация побывала на открытии дилерского центра МАЗа, наметив планы на организацию совместного производства. Отметим, что это самая крупная госделегация, которая посетила Башкортостан, – в ней руководители крупнейших по мировым меркам заводов. Это говорит о том, что Башкортостан важен Беларуси как стратегический партнер.

Нет ничего невозможного – таков посыл сообщения, капсулу с которым закладывают для потомков. То, как быстро власти вышли на строительную площадку завода «Амкодор», – яркий тому пример. Крупнейший машиностроительный холдинг будет производить в Башкортостане зерносушильные комплексы, которые будут востребованы как внутри республики, так и по всей России.

Чему мы в первую очередь рады, это высоким компетенциям в сфере машиностроения. Это та продукция, которая нужна нашему развивающемуся сельскому хозяйству, Стройка происходит стремительно, поэтому я хотел всех поздравить с этим событием. И очень надеемся, что уже в следующем году это предприятие откроет двери и начнет выпуск нужных нам изделий. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы используем определенную синергию, здесь будут использоваться не только финансовые ресурсы правительства, но и оборудование, те элементы, конструкции готовых изделий, которые производятся на предприятиях РФ. От этого выиграют, безусловно, обе стороны. Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь

Новый импульс развития башкирско-белорусские отношения получили после визита в Минск главы Башкортостана в декабре прошлого года. Уже этим летом между правительством республики и руководством завода было подписано соглашение о намерениях. И вот уже вбит первый колышек, ну а окончание стройки намечено на марта 2023-го.

Капсула заложена. Сейчас на площадке вовсю ведутся работы по созданию фундамента будущего предприятия. На то, чтобы возвести такой огромный завод, отведено чуть больше полугода. Это рекордные сроки.

Чем отличается ваша республика от всех остальных, здесь настолько профессиональная команда руководителей, начиная от главы, премьер-министра, настолько быстро и оперативно принимаются решения, насколько они выверены, профессиональны. Потому я даже не удивляюсь, что сроки, которые назывались, будут выдержаны. Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкодор»

Так же быстро власти прорабатывают вопросы сотрудничества в проекте с Минским автозаводом. Практически за полгода под Уфой построили дилерский центр.

В ноябре 2021 года мы наметили планы по развитию поставок техники МАЗ на республиканский рынок. И практически за полгода мы с белорусскими коллегами построили этот современный дилерский центр. Считаю, что с учётом договорённостей о развитии сотрудничества с белорусской стороной у этого проекта хорошее будущее. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

А уже сейчас стороны говорят о готовности наладить совместное производство шасси и надстроек на базе МАЗа. К слову, предприятие полностью перешло на отечественные рельсы, используя белорусские и российские комплектующие. В сфере машиностроение стороны договорились разработать долгосрочную программу сотрудничества.

Представленные в центре автомобили – это совместная продукция белорусских и российских машиностроителей. За короткое время мы заместили импортные комплектующие и вышли на производство современной техники с хорошими характеристиками. Уверен, новые машины найдут своих потребителей. Роман Головченко премьер-министр Республики Беларусь

МАЗ находится в санкционном списке уже больше года. За это время технические службы предприятия проделали большой путь в части решения проблем, связанных с поставкой комплектующих из недружественных стран. Валерий Иванкович, генеральный директор Минского автомобильного завода