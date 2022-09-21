Радий Хабиров и Роман Головченко посетили международный конгресс «Транспорт и строительство»

Глава Башкортостана Радий Хабиров и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко посетили площадку проведения международного конгресса «Транспорт и строительство». Форум проходит в Уфе четвертый день. Спикерами на мероприятии выступили порядка 500 специалистов.

Гости посетили специализированные выставки, в том числе ознакомились с проектами предприятий, производящих продукцию для строительной отрасли. Делегация посетила «улицу дружбы» с национальными подворьями. Руководитель региона отметил, что Беларусь – стратегический партнер для сотрудничества в разных областях. В условиях  вызовов важно выстраивать новые логистические цепочки.

У нас сегодня очень насыщенный день. Мы определили дальнейшие точки развития. Беларусь – стратегический партнер. Надежный и ответственный. Мы живем в замечательное время: масштабные стройки, огромные мечты и свершения. Позвольте от имени нашей республики, четырех миллионов башкортостанцев поблагодарить вас за то, что вы приехали к нам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров и Роман Головченко посетили международный конгресс «Транспорт и строительство»

В ходе визита мы положили мощные блоки в фундамент сотрудничества, над которым мы работаем вместе с моим коллегой главой Республики Башкортостан.

Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь

На площадке форума прошло пленарное заседание, на котором обсудили актуальные вопросы отраслей строительства и транспорта. Были подписаны также несколько соглашений. Одно касается строительства объектов придорожного сервиса. Еще один документ – с Центром стратегических разработок региона о создании полигона беспилотных авиационных систем на территории республики. Площадки для реализации проекта  выбраны.

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