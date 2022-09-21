Радий Хабиров и Роман Головченко посетили международный конгресс «Транспорт и строительство»

У нас сегодня очень насыщенный день. Мы определили дальнейшие точки развития. Беларусь – стратегический партнер. Надежный и ответственный. Мы живем в замечательное время: масштабные стройки, огромные мечты и свершения. Позвольте от имени нашей республики, четырех миллионов башкортостанцев поблагодарить вас за то, что вы приехали к нам.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан