Стало известно, когда дадут тепло в соцучреждениях Башкирии

Люди боятся, что им придется платить за своих соседей, они не правы. Я хочу успокоить. В данном случае мы говорим только о КР СОИ, то есть коммунальный ресурс на содержание общедомового имущества. Никто не будет платить за соседей.

Рим Булатов, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ г. Уфы