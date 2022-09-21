Стало известно, когда дадут тепло в соцучреждениях Башкирии

Тепло в детских садах и социально-значимых учреждениях дадут на следующей неделе. Об этом сегодня заявили на пресс-конференции, посвященной началу нового отопительного сезона в Уфе. На вопросы журналистов ответили представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики, Госкомитета по тарифам, администрации города, а также ресурсоснабжающих организаций.
К предстоящей зиме в Уфе было подготовлено 5669 многоквартирных домов. Говорили на пресс-конференции и о новых правилах расчета платы за общедомовые нужды. Вопрос очень актуальный, учитывая, что значительная часть населения беспокоится, что им придется оплачивать чужие долги. Однако всё не так, заверили журналистов участники диалога.