Стало известно, когда дадут тепло в соцучреждениях Башкирии

Тепло в детских садах и социально-значимых учреждениях дадут на следующей неделе. Об этом сегодня заявили на пресс-конференции, посвященной началу нового отопительного сезона в Уфе. На вопросы журналистов ответили представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства республики, Госкомитета по тарифам, администрации города, а также ресурсоснабжающих организаций.

К предстоящей зиме в Уфе было подготовлено 5669 многоквартирных домов. Говорили на пресс-конференции и о новых правилах расчета платы за общедомовые нужды. Вопрос очень актуальный, учитывая, что значительная часть населения беспокоится, что им придется оплачивать чужие долги. Однако всё не так, заверили журналистов участники диалога.

Люди боятся, что им придется платить за своих соседей, они не правы. Я хочу успокоить. В данном случае мы говорим  только о КР СОИ, то есть коммунальный ресурс на содержание общедомового имущества. Никто не будет платить за соседей.

Рим Булатов, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ г. Уфы
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