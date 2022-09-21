В Уфе проверяют туберкулезный диспансер, сотрудница которого издевалась над детьми

Прокуратура организовала проверку по факту издевательства над детьми в Республиканском противотуберкулезном диспансере. Видео, как воспитатель учреждения жестоко обращается с полуторагодовалой девочкой, сейчас изучают и следователи. Председатель Следственного комитета взял это дело на личный контроль.

Эти шокирующие кадры снял кто-то из посетителей Республиканского противотуберкулезного диспансера. Проходя по коридору, этот человек заметил, что сотрудница учреждения чем-то бьет по голове девочку, которой на вид всего года полтора. Малышка плачет. Женщину зовут Светлана Солдатова, и, предположительно, она не впервые так ведет себя с маленькими пациентами, ведь при виде воспитателя некоторые дети прячутся под кровати.

Это детское отделение Республиканского тубдиспансера. Здесь обследуются и проходят лечение 54 ребенка. Часть из них – воспитанники детских домов и приютов. В свободное от процедур время они проводят в игровой, где и произошел инцидент.

После того, как видео попало в сеть, происходящим заинтересовались правоохранители. В противотуберкулезный диспансер приехали следователи, полицейские и прокуроры. Солдатова признала, что на видео она.

– А это был тихий час? – Нет, это была первая половина дня. Светлана Солдатова, воспитатель детского отделения Республиканского туберкулезного диспансера

Человек, который снял видео, также сообщил, что детям в этой клинике часто достается от персонала. Пациенты могут находиться здесь по несколько месяцев без родителей. Старших не трогают – они и ответить могут, и пожаловаться. А вот те, кто не расскажет, – младшие, из неблагополучных семей или воспитанники детдомов – страдают чаще других. Солдатова даже после совместного просмотра видео с прокурорами и следователями не считает, что совершила преступление.

Ничего криминального не произошло. Дети играли в игровой. Кроватка стояла в игровой, там находился маленький ребенок. Девочка, которая произвела крик на видео, – это ребенок полуторагодовалый, у нее реакция такая, если у нее игрушку отобрали, или она упала, или что-то еще. Светлана Солдатова, воспитатель детского отделения Республиканского туберкулезного диспансера

Ролик опубликовали общественники. К ним и раньше поступали жалобы на условия в тубдиспансере. Особенно часто присылают фото тараканов в столовой и детских палатах.

Избивают детей младшего и подросткового возраста, не выпускают детей на прогулки по две недели, по 10 дней. Постоянно кричат на них. В отделении антисанитария, везде тараканы. Валентина Захарова, общественный деятель

В учреждении за воспитателя Солдатову заступаются все, вплоть до главного врача. Он заявил, что в тубдиспансере провели внутреннюю проверку и определили – на видео провокация. Не очень ясно, как ребенок полутора лет смог взрослого вокруг пальца обвести.

Мы можем оценить это видео. Мы не нашли подтверждения пока. Но в данный момент компетентные органы проводят проверку, которые могут выявить или не выявить. Рауль Шарипов, главный врач Республиканского туберкулезного диспансера